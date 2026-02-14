Mumbai Metro Tragedy: मेट्रो स्लॅब कोसळल्याने ठाणे–मुंबई वाहतूक ठप्प, एकाचा मृत्यू; 3 ते 4 जखमी

शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला वेगवान करण्यासाठी सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पात आज एक धक्कादायक अपघात घडला. मुलुंड पश्चिम भागातील एलबीएस मार्गावर जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीजवळ उभारल्या जाणाऱ्या मेट्रोच्या सिमेंटच्या स्तंभाचा एक भाग अचानक कोसळला. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून, तीन ते चार जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेमुळे परिसरात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली, आणि ठाण्याहून मुंबईकडे येणारी वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे थांबवण्यात आली..ही घटना दुपारच्या सुमारास १२ वाजून २० मिनिटांनी घडली, अशी माहिती मुंबई अग्निशमन दलाने (एमएफबी) दिली आहे. बांधकाम सुरू असताना मेट्रोच्या मजबूत सिमेंट स्तंभाचा काही भाग तुटून खाली पडला आणि तो थेट एका चालू रिक्षावर कोसळला. रिक्षातील प्रवाशांना या अपघाताचा मोठा फटका बसला. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर बचावकार्य वेगाने सुरू करण्यात आले. अग्निशमन दल, पोलिस यंत्रणा, मेट्रो प्रशासन, महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवा यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..Mumbai News : सरकारने आम्हाला एकटे सोडले! विमान दुर्घटनेत दिवंगत पिंकी माळीच्या वडिलांची खंत.सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाहीमुलुंड आणि घाटकोपर वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक घटनास्थळी उपस्थित राहून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवत आहेत. पोलिस उपायुक्तांनी सांगितले की, सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. .कठोर कारवाई केली जाईलते म्हणाले, "या अपघाताच्या सविस्तर कारणांचा तपास करून आम्ही एफआयआर नोंदवणार आहोत. जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल." या दुर्घटनेमुळे बांधकामाच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत..वाहतुकीला या घटनेमुळे मोठा अडथळाएलबीएस मार्गावरील वाहतुकीला या घटनेमुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला. ठाण्याकडून मुंबईकडे येणारा रस्ता बंद करण्यात आल्याने प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागला. परिसरातील रहिवाशांनी सांगितले की, अचानक कोसळलेल्या सिमेंटच्या भागामुळे धूळ आणि गोंधळाचे वातावरण तयार झाले. बचावकार्यात भाग घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जखमींना प्राथमिक उपचार देऊन त्यांना जवळच्या रुग्णालयात हलवले..Mumbai: मुलुंडमध्ये मोठी दुर्घटना! मेट्रोचा स्लॅब कोसळला; एकाचा मृत्यू, 3 ते 4 जखमी; तर अनेकजण अडकल्याची भीती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.