Mumbai Metro Expansion: ट्रॅफिकला ब्रेक! मुंबईत ९२ किमी मेट्रोचं जाळं, उपनगरांना मोठा दिलासा, कुठे सुरू होणार नवी मेट्रो?

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी वर्षभरात सुमारे ९२ किलोमीटर लांबीच्या नवीन चार मेट्रो मार्गिकांच्या कामाला वेगाने सुरुवात होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि उपनगरांमधील दळणवळण सुधारेल, असे अपेक्षित आहे..१३ मेट्रो मार्गिकांसाठी १३,८०० कोटी रुपयांची तरतूदएमएमआरडीएने सोमवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी एकूण १३ मेट्रो मार्गिकांसाठी १३,८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील चार प्रमुख नवीन मार्गिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये भिवंडी-कल्याण मेट्रो ५ मार्गिकेचा दुसरा टप्पा, दुर्गाडी ते कल्याण व उल्हासनगरपर्यंतचा मेट्रो ५अ विस्तारित भाग, मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार मेट्रो १३ आणि कांजूरमार्ग ते बदलापूर मेट्रो १४ यांचा समावेश आहे. या सर्व मार्गिकांच्या कामासाठी आवश्यक ती तयारी पूर्ण करण्यात आली असून, मेट्रो ५ च्या दुसऱ्या टप्पा व मेट्रो ५अ साठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे..विविध मेट्रो प्रकल्पांना निश्चित निधीअर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार विविध मेट्रो प्रकल्पांना निश्चित निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मेट्रो २अ (डी. एन. नगर ते दहिसर) साठी ४५.१९ कोटी, मेट्रो २ब (डी. एन. नगर ते मंडाले) साठी १,२२४.६० कोटी, मेट्रो ४ (वडाळा ते कासारवडवली) साठी ३,६३०.७१ कोटी आणि मेट्रो ४अ (कासारवडवली ते गायमुख) साठी १७६.५४ कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच मेट्रो ५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) साठी १,३०९.३० कोटी, मेट्रो ५अ (दुर्गाडी ते उल्हासनगर) साठी १८३.३५ कोटी, मेट्रो ६ (स्वामी समर्थ नगर-कांजूरमार्ग) साठी २,४०७.७८ कोटी आणि मेट्रो ७ (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) साठी २४.०५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे..Mumbai: मुंबईतील १० रेल्वे स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू होणार; पण कोणत्या आणि सुविधा काय असणार? जाणून घ्या....याशिवाय मेट्रो ९ व ७अ (दहिसर ते मीरा-भाईंदर/अंधेरी-विमानतळ) साठी १,१५१.८७ कोटी, मेट्रो १० (गायमुख ते मीरा रोड) साठी १०० कोटी, मेट्रो १२ (कल्याण ते तळोजा) साठी १,०५४.५४ कोटी, मेट्रो १३ (घोडबंदर ते विरार) साठी २०० कोटी आणि मेट्रो १४ (कांजूरमार्ग ते बदलापूर) साठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..इतर महत्त्वाच्या कामांसाठीही निधीची व्यवस्थाइतर महत्त्वाच्या कामांसाठीही निधीची व्यवस्था केली असून, मंडाले मेट्रो भवनासाठी ४०३.३१ कोटी, मालवणी, मालाड व मंडाळे येथील कर्मचारी निवासासाठी २४८.९१ कोटी, कल्याण-शिळफाटा जंक्शन ते भिवंडी उड्डाणपूलासाठी १५० कोटी, ट्रान्सपोर्ट स्टॅक डिजिटल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्मसाठी २५ कोटी, मेट्रो नियोजन व मल्टि-मॉडेल एकत्रीकरण डिझाइनसाठी ९१९.६३ कोटी आणि मेट्रो ७ उन्नत पादचारी पूलासाठी ८४.१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..Mumbai: “तू खालच्या जातीचा…”; ब्रेकअपनंतर टोमणे; मुंबईत १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन, प्रेयसीवर SC-ST कायद्यांतर्गत गुन्हा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.