Mumbai Metro Expansion: ट्रॅफिकला ब्रेक! मुंबईत ९२ किमी मेट्रोचं जाळं, उपनगरांना मोठा दिलासा, कुठे सुरू होणार नवी मेट्रो?

मुंबई

Mumbai Metropolitan Region Development Authority चा मोठा निर्णय, Mumbai महानगर क्षेत्रात ९२ किमी नव्या मेट्रो मार्गिकांचे जाळे; कल्याण, मीरा-भाईंदर, विरार आणि बदलापूरला थेट कनेक्टिव्हिटी, प्रवाशांना मोठा दिलासा
Sandip Kapde
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी वर्षभरात सुमारे ९२ किलोमीटर लांबीच्या नवीन चार मेट्रो मार्गिकांच्या कामाला वेगाने सुरुवात होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि उपनगरांमधील दळणवळण सुधारेल, असे अपेक्षित आहे.

