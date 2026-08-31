Mumbai MHADA: मुंबईत म्हाडाच्या सात मजली इमारतीचा प्लास्टर कोसळला; १७ वर्षीय मुलीसह तिघे जखमी

मुंबई : गोवंडी पूर्व येथील म्हाडा कॉलनीतील एका सात मजली इमारतीचा प्लास्टर आणि पॅरापेट वॉलचा काही भाग कोसळल्याची घटना रविवारी (ता.३०) सायंकाळी घडली. या दुर्घटनेत एका १७ वर्षीय मुलीसह तीन जण जखमी झाले असून, गंभीर जखमी असलेल्या मुलीवर सायन रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.शिवाजीनगर परिसरातील नटवर पारख कंपाऊंडमधील 'इमारत क्रमांक ८बी' या तळ अधिक सात मजली इमारतीमध्ये रविवारी सायंकाळी ६:५४ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. टेरेसच्या पॅरापेट वॉलचा बाहेरील प्लास्टरचा भाग अचानक खाली कोसळला. तर प्लास्टरचा काही भाग लटकलेल्या स्थितीत होता..घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस, म्हाडाचे कर्मचारी आणि पालिकेच्या प्रभाग समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. लटकलेला धोकादायक भाग अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बांबू आणि प्रिव्हेंटरच्या साहाय्याने खाली पाडला. खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसराला वेढा (कॉर्डन ऑफ) घालण्यात आला आहे..रस्त्याने जात असताना प्लास्टर अंगावर पडल्यामुळे ही काजल जयस्वाल (वय १७) ही मुलगी गंभीर जखमी झाली. अग्निशमन दल पोहोचण्यापूर्वीच तिला खाजगी वाहनाने सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.तर या घटनेत रणजित सिंह (५३ वर्ष) व निशांत सिंह हे ही जखमी झाले आहेत..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.सेंट जॉर्ज रुग्णालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार रणजित सिंह यांच्यासह निशांत सिंह (कपाळ आणि पाठीला दुखापत) हे दोघे किरकोळ जखमी झाले होते. त्यांनी रुग्णालयातून स्वतःच्या जबाबदारीवर डिस्चार्ज घेतला आहे. या प्रकरणी स्थानिक प्रशासन आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून इमारतीच्या सुरक्षेची पाहणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.