Mumbai Monsoon Rain : मुंबईत मान्सूनची दमदार एंट्री ! उकाड्यापासून दिलासा, पुढील ४८ तासांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी

Mumbai Rain: मान्सूनने प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर राज्यात पुन्हा प्रगती केली आहे. काल कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग पर्यंत धडकलेला मान्सून मुंबईतही दाखल झाला आहे. शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. मंगळवारी सकाळी दक्षिण मुंबईत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. यामुळे मुंबईकरांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे. .मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात विजांच्या कडकडाटासह मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी कोसळत आहेत.सायन, भायखळा, रे रोड, कुलाबा येथे सकाळपासून पावसाची रिपरिप सुरु आहे. लोणावळ्याच्या काही भागांत आज सकाळी पावसाला सुरुवात झाली. .हवामान विभागाने मुंबईत आज देखील ढगाळ वातावरणासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कोसळण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली होती तसेच पुढील ४८ तासांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. राज्यात मोसमी पाऊस सक्रिय होण्यासाठी अनुकूल स्थिती असून 24 ते 27 जून दरम्यान कोकण किनारपट्टीसह राज्यातील अंतर्गत भागातील काही प्रदेशात पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.