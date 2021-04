मुंबईत आज आठ हजारपेक्षा जास्त कोरोना रुग्णांची नोंद

मुंबई : मुंबईत कोरोना रुग्णांसह मृत्यूचा आकडा वाढल्याने चिंता वाढली आहे. नव्या रुग्णांचा आज विस्फोट झाला असून एकूण 8646 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली. तर आज 18 मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईतील परिस्थिती दिवसेंदिवस खराब होत असल्याचे दिसत आहे. मुंबईत आज तब्बल 8646 नवीन रुग्ण आढळल्याने कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 4,23,360 वर पोहोचला आहे, तर, सक्रिय रुग्णांनी 55,005 हजारांचा टप्पा गाठला आहे. सक्रिय रुग्ण वाढत असल्याने चिंता ही वाढली आहे. आज दिवसभरात 18 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 11 हजार 704 वर पोहोचला आहे. आज मृत झालेल्या 14 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 12 पुरुष तर 06 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या 1 रुग्णाचे वय 40 वर्षाच्या खाली होते, 2 रुग्ण 40 ते 60 वयोगटातील होते तर 15 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्या वर होते. प्रति, मुंबई महापौर किशोरीताई पेडणेकर दरम्यान 5031 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 3,55,691 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. मुंबईत सध्या 55,005 सक्रिय रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मोठी बातमी - 'लोक ऐकत नाहीत, मुंबईत लोकल, मंदिर पूर्णपणे बंद होऊ शकतात... रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 85 टक्के आहे.

कोरोना रुग्ण वाढीचा सरासरी दर 1.38 टक्के आहे. तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी कमी होऊन 49 दिवसांवर आला आहे. आतापर्यंत 41,29,931 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. मुंबईत 80 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 650 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 27,011 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 980 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. धारावीत 71 नवे रुग्ण

धारावीत आज 43 नवीन रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांची संख्या 4985 वर पोहोचली आहे. तर 629 सक्रिय रुग्ण आहेत. दादर मध्ये आज सर्वाधिक 104 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 6184 वर झाली आहे तर 927 सक्रिय रुग्ण आहेत. माहीम मध्ये 101 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्ण 6287 इतके झाले आहेत. तर 1070 सक्रिय रुग्ण आहेत. जी उत्तर मध्ये आज 276 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णसंख्या 17456 झाली आहे.

Web Title: In mumbai more than eight thousand new covid patient found