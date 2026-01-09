मुंबई

MMC Budget 2026 : पालिकेच्या ७४ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्‍पावर सर्वांचे लक्ष; मुंबई जिंकण्यासाठी लढाई तीव्र

Mumbai Municipal Corporation : बजेट ७४ हजार कोटींचे; लक्ष मात्र 'मुंबई' जिंकण्यावर!न भूतो न भविष्यती! ७४ हजार कोटींचे बजेट; मुंबई काबीज करण्यासाठी 'मास्टरस्ट्रोक'!
sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

- विष्णू सोनवणे

Mumbai : मुंबई महापालिकेच्या यंदाचा अर्थसंकल्प ७४ हजार कोटी रुपयांचा आहे. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात वाढ होत आहे. पालिकेच्या ठेवी ९२ हजार कोटींवरून ८० हजार कोटींवर आल्या आहेत. पालिकेचा हा आर्थिक डोलारा देशातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत मोठा आहे.

Budget
Mumbai BMC Elections
financial planning
Corporation Election
Political Accountability
Mumbai Municipal Corporation

