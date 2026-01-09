Mumbai Municipal Election : निवडणूक प्रचारात कार्यकर्त्यांची खाण्यापिण्याची ऐश; कार्यकर्त्यांच्या पोटाचा मार्ग 'पक्षाच्या' तिजोरीतून!

- मयूर फडकेमुंबई : पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय उमेदवारांचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. उमेदवारांच्या प्रचार मोहिमांसाठी कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. त्याच कार्यकर्त्यांचे खाण्यापिण्याचे हाल होऊ नयेत, यासाठी राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी पुढाकार घेतला असून नाश्त्याला वडापाव, समोसा, चहा तर दुपारी जेवणाची थाळी अथवा बिर्याणीची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात येत आहे..प्रचारासाठी कार्यकर्ते रिक्षा, सायकल, गल्लोगल्या पायी फिरून उमेदवाराचा प्रचार करण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खाण्यापिण्याची विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. सकाळी प्रचाराला सुरुवात करण्याआधी वडा, समोसा पाव, इडली, कांदे पोहे, उपमा त्यासोबत चहा, कॉफी असा मेन्यू ठरलेला आहे. दुपारी जेवणासाठी कार्यालयात जेवणाची सोय करण्यात येत आहे..उपवासाच्या पदार्थांची सोयउपवासाच्या दिवशी काही कार्यकर्त्यांची गैरसोय झाल्याचे निदर्शनास येताच लगेचच साबुदाणा खिचडी आणि साबुदाणा वड्यांची सोय करण्यात आल्याचे सावंत यांनी सांगितले. काही राजकीय पक्षांनी मांसाहारी पदार्थांचीही मेजवानी दिली..Premium|Elections: महापालिका निवडणूक; शहरी ‘खजिन्या’साठीची लढाई.चांगले आणि घरगुती जेवण अथवा नाश्ता देण्यावर अनेक पक्षाकडून भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे सकाळचा नाश्ता पोहे, उपमा, शिरा आणि दुपार आणि रात्रीचे जेवणही घरगुती किंवा भाजी-पोळी केंद्र चालविणाऱ्यांकडून ऑर्डर देऊन मागवले जात आहेत..MMC Budget 2026 : पालिकेच्या ७४ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पावर सर्वांचे लक्ष; मुंबई जिंकण्यासाठी लढाई तीव्र.विक्रीत चार पटीने वाढवडापाव, समोसा, मिसळपाव कार्यकर्त्यांना नाश्त्याला देण्यात येत आहे. त्यामुळे वडापाव विक्रीमध्ये चार पटीने वाढ झाल्याचे एका विक्रेत्याने सांगितले. आदल्या रात्री मिळणाऱ्या ऑर्डरप्रमाणे नाश्ता किंवा जेवण दुपारी पक्ष कार्यालयात वेळेत पोहोचवले जाते, असे रोहन सावंत यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.