मुंबई

Mumbai Mahapalika Elections: मुंबईत पहिला दुबार मतदार आढळला; मनसेच्या उमेदवारासमोरच घडली घटना, सुरक्षा यंत्रणांची जोरदार धावपळ

BMC Elections 2026: Duplicate Voter Case Raises Electoral Integrity Concerns : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत पहिला दुबार मतदार आढळला; दादरमधील मतदान केंद्रावर मनसे उमेदवारासमोरच गोंधळ, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
First Duplicate Voter Detected in Mumbai Civic Polls, Sparks Security Alert

First Duplicate Voter Detected in Mumbai Civic Polls, Sparks Security Alert

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Mumbai Election Voter Fraud : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज (१५ जानेवारी २०२६) सकाळपासून २२७ जागांवर मतदान सुरू झाले आहे. दादर परिसरातील वॉर्ड क्रमांक १९२ मध्ये मतदान प्रक्रियेदरम्यान पहिलीच मोठी अनियमितता समोर आली. येथील मतदान केंद्रावर एक महिला मतदार दुबार नोंदणीत आढळून आल्याने खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
Mumbai Municipal Corporation Election
mumbai muncipal corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.