Mumbai Mahapalika Elections: मुंबईत पहिला दुबार मतदार आढळला; मनसेच्या उमेदवारासमोरच घडली घटना, सुरक्षा यंत्रणांची जोरदार धावपळ

Mumbai Election Voter Fraud : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज (१५ जानेवारी २०२६) सकाळपासून २२७ जागांवर मतदान सुरू झाले आहे. दादर परिसरातील वॉर्ड क्रमांक १९२ मध्ये मतदान प्रक्रियेदरम्यान पहिलीच मोठी अनियमितता समोर आली. येथील मतदान केंद्रावर एक महिला मतदार दुबार नोंदणीत आढळून आल्याने खळबळ उडाली..नेमकं काय घडलं?मनसे उमेदवार यशवंत किल्लेदार हे आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सकाळीच केंद्रावर पोहोचले. त्यांच्यासमोरच ही घटना घडल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला. सुरक्षा यंत्रणा आणि निवडणूक अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी धावले. दुबार यादीत नाव असलेल्या या महिलेला तात्पुरते थांबवण्यात आले. त्यानंतर तिचे आधार कार्ड तपासून घेऊन आवश्यक प्रतिज्ञापत्र पत्र भरून घेतले जात आहे. त्यानंतरच तिला मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे..BMC Election Voting: मतदान प्रक्रियेसाठी मुंबई पोलिस सज्ज, २५ हजारांहून अधिक मनुष्यबळ तैनात.कडक उपाययोजना आवश्यकया प्रकारावर प्रतिक्रिया देताना यशवंत किल्लेदार म्हणाले, "हे पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या चुकीमुळे घडले आहे. मतदार यादीत अशा चुका राहू नयेत, यासाठी कडक उपाययोजना आवश्यक आहेत.".कार्यकर्त्यांना आक्रमक सूचनादरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पूर्वीच कार्यकर्त्यांना आक्रमक सूचना दिल्या होत्या. "दुबार मतदार दिसला तर त्याला तिथेच फोडून टाका," असे ते म्हणाले होते. आजच्या या घटनेमुळे त्यांच्या या वक्तव्याला नव्याने चर्चा प्राप्त झाली आहे..अधिक चौकशी सुरूनिवडणूक यंत्रणेकडून याबाबत अधिक चौकशी सुरू असून, अशा प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी विशेष तपासणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू असून, दादरसह संपूर्ण मुंबईत मतदार मोठ्या संख्येने आपला हक्क बजावत आहेत..Mumbai–Pune Municipal Elections: निकालापूर्वीच 'निकाल' लागला? मुंबई–पुण्यात कुणाची सत्ता? जागांचं गणित सांगणारी सर्वात मोठी बातमी!