BMC Election: मुंबई महापालिकेत अमराठी चेहऱ्यांचा भरणा! पाच-दहा नव्हे तब्बल 'इतके' जण विजयी

बापू सुळेमुंबई : मराठमोळ्या मुंबई महापालिकेत आता अमराठी चेहऱ्यांचा मोठा भरणा झाला आहे. पालिकेच्या निवडणूक रिंगणात विजयी ठरलेल्या २२७ नगरसेवकांमध्ये तब्बल ७६ जण अमराठी प्रतिनिधी आहेत. त्यांना भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटासह सर्वच पक्षांचे पाठबळ मिळाले असले तरी सर्वाधिक ३३ जण भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले आहेत..मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका जाहीर होण्याआधी भाजपचे नेते मुंबईचा महापौर हिंदूच करू असे सांगत असतानाच उद्धव ठाकरे मराठी की मुस्लिम महापौर बसवणार असा सवाल करत होते. त्यानंतर भाजपने मराठी हिंदू महापौर करू असे सांगण्यास सुरूवात केली होती. त्यामुळे मुंबईचा महापौर मराठी, हिंदू की मुस्लिम होणार यावर चर्चा झडत होत्या..Jitendra Awhad: एमआयएम का वाढते? भाजपने आत्मपरीक्षणातून शोधावे, जितेंद्र आव्हाडांचा आरोप .त्यातच सर्वच पक्षांनी मराठी उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवतानाच अमराठी चेह-यांना संधी दिली होती. त्याचा तब्बल ७६ अमराठी चेह-यांना झाला असून ते निवडणूक रिंगणात विजयी ठरल्याने महापालिकेत नगरसेवक म्हणून काम करणार आहेत. हा आकडा मराठी नगरसेवकांच्या तुलनेत कमी असणार असला तरी लक्षणीय आहे. त्यामध्ये भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक असून त्याखालोखाल काँग्रेसचे १८, शिवसेना ठाकरे गटाचे ८ तर शिवसेनेचे ४ आहेत..मराठी अजेंड्याचा परिणामपालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंनी मराठी मुद्दा अजेंड्यावर घेत प्रतिष्ठेचा केल्याने अनेक पक्षांनी मराठी उमेदवारांना तिकिट देण्यावर भर दिला. त्यामुळे अमराठी नगरसेवकांचा आकडा ७६ पर्यंत राहू शकला आहे. अन्यथा शंभरी पार गेला असता अशी राजकीय जाणकांरांकडून अंदाज वर्तवला जात आहे. दरम्यान मुंबईतील अमराठी लोकप्रतिनिधींचा वाढणारा टक्का चिंताजनक आहे..कोणत्या पक्षाचे किती अमराठी नगरसेवक?भाजप - ३३शिवसेना - ४शिवसेना ठाकरे - ८काँग्रेस - १८एमआयएम - ७एनसीपी - ३समाजवादी पार्टी - २मनसे - १.Sanjay Kelkar: ...वेळ पडली तर आम्ही वेगळा विचार करू, ठाणे पालिकेच्या विजयानंतर भाजप आमदारांचा इशारा .मुंबईबरोबरच मराठी माणसावर अतिक्रमण होत असल्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. अमराठी चेहरे वाढत असून ही चिंतेची बाब आहे. मराठी माणसाने याची विचार करायला हवा. अन्यथा आपली भावी पिढी माफ करणार नाही.- गौरव सागवेकर, अध्यक्ष, आम्ही गिरगावकर संघटन.मुंबईत अनेक अमराठी लोक पिढ्यान पिढ्या येथे राहत असून ते स्वत:ला मुंबईकर समजत असल्याने ते निवडणूक मैदानात उतरणार हे स्वभाविक आहे. आज मुंबईत गुरजराती, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीयांची संख्या असल्याने त्यांचे प्रतिनिधी वाढणार हे नाकारता येणार नाही.- जयंत माईनकर, राजकीय विश्लेषक.