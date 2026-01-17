मुंबई

BMC Election: मुंबई महापालिकेत अमराठी चेहऱ्यांचा भरणा! पाच-दहा नव्हे तब्बल 'इतके' जण विजयी

BMC Election Non Marathi Candidates : मुंबई महापालिकेत अमराठी चेहऱ्यांचा मोठा भरणा झाला आहे. त्यामुळे मुंबईचा महापौर मराठी, हिंदू की मुस्लिम होणार यावर चर्चा सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मराठमोळ्या मुंबई महापालिकेत आता अमराठी चेहऱ्यांचा मोठा भरणा झाला आहे. पालिकेच्या निवडणूक रिंगणात विजयी ठरलेल्या २२७ नगरसेवकांमध्ये तब्बल ७६ जण अमराठी प्रतिनिधी आहेत. त्यांना भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटासह सर्वच पक्षांचे पाठबळ मिळाले असले तरी सर्वाधिक ३३ जण भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले आहेत.

