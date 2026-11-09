मुंबई

Mumbai News: जलाशयाच्या विस्तारीकरणासाठी ८४ झाडांवर कुऱ्हाड, मुंबई पालिकेचा प्रस्ताव

Tree Cutting: मुंबईतील जलाशयाच्या विस्तारीकरणासाठी ८४ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मांडला आहे. या प्रस्तावामुळे शहरातील वृक्षतोड आणि पर्यावरण संवर्धनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
Tree Cutting

Tree Cutting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मलबार हिल परिसरातील हिरवाईवर पुन्हा एकदा कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बी. जी. खेर मार्गावरील फिरोजशाह मेहता उपजलाशयाच्या नवीन गॅलरीसह अतिरिक्त जलाशयाच्या बांधकामासाठी तब्बल ८४ झाडे हटविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला आहे.

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Mumbai Municipal Corporation