Mumbai News: जलाशयाच्या विस्तारीकरणासाठी ८४ झाडांवर कुऱ्हाड, मुंबई पालिकेचा प्रस्ताव

मुंबई : मलबार हिल परिसरातील हिरवाईवर पुन्हा एकदा कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बी. जी. खेर मार्गावरील फिरोजशाह मेहता उपजलाशयाच्या नवीन गॅलरीसह अतिरिक्त जलाशयाच्या बांधकामासाठी तब्बल ८४ झाडे हटविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला आहे..४३ झाडे तोडण्याचे, तर ४१ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे प्रस्तावित आहे, मात्र मोठ्या प्रमाणावर झाडे हटविण्याची प्रक्रिया सुरू असताना महापालिकेने याबाबत वृत्तपत्रांमधून जाहीर सूचना दिली आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध केली आहे. पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे..FDA Action: कच्च्या मालावर एफडीएची कारवाई! खवा, मावा, काजू, बदामसह १७.८२ टन साठा जप्त.फिरोजशाह मेहता जलाशयाच्या विस्तारीकरणासाठी एमएचआर कंपार्टमेंट, व्हॉल्व्ह गॅलरीच्या बांधकामात अडथळा ठरणारी झाडे हटविण्याचे प्रस्तावित आहे. विकासकामांच्या नावाखाली वृक्षतोडीचे प्रस्ताव पुढे रेटताना नागरिकांना विश्वासात घेण्याची पालिकेची भूमिका संशयास्पद असल्याची टीका शिर्के यांनी केली आहे..Thane Crime: मृत जमीनमालकाच्या नावावर व्यवहार, मुंब्यातील प्रकरणात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल.झाडांवर नोटिसाविशेष म्हणजे, हायड्रॉलिक इंजिनिअर यांच्या बंगल्यासमोरील झाडे, त्याखालील वनक्षेत्र तसेच उद्यान कर्मचायांच्या निवासस्थान परिसरातील झाडांवर तोडण्याच्या नोटिसा लावण्यात आल्याचे स्थानिक रहिवासी संजय शिर्के यांनी निदर्शनास आणले आहे.मात्र, या झाडांबाबत हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी महापालिकेने जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.