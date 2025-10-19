Vande Bharat Express: मुंबई-नांदेड वंदे भारत एक्सप्रेस ६ तास विलंब; प्रवाशांमध्ये संताप

मुंबई : मुंबई-नांदेड वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन क्र. २०७०६) रविवारीच्या अचानक विलंबामुळे प्रवाशांमध्ये गंभीर असंतोष पसरला आहे. मूळ वेळेनुसार दुपारी १:१० वाजता सीएसएमटीहून निघणारी ट्रेन तब्बल सहा तास उशिरा, संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू झाली. या विलंबाची माहिती प्रवाशांना सकाळी सुमारे १०:३० वाजता दिली गेली, ज्यामुळे दिवाळी सणासाठीचे नियोजन पूर्णपणे बिघडले..विशेषतः कुटुंबांसह प्रवाशांना, ज्यात लहान मुले होती, ही विलंबाची परिस्थिती अत्यंत त्रासदायक ठरली. रेल्वे स्थानकावर कोणतीही योग्य सोय, पर्यायी व्यवस्था किंवा अन्नप्रदान करण्यात आलेले नव्हते. प्रवाशांना तासन्तास थांबावे लागले आणि कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नव्हती..'आता वेळ आलीये कार्यसम्राटांना घरी बसवण्याची...'; नाव न घेता शिंदेसेनेला घणाघाती टोला, ठाण्यात भाजपच्या बॅनरची चर्चा.सीएसएमटी स्टेशन मास्टरकडे तक्रार नोंदवणाऱ्या प्रवासी प्रदीप पाटील यांनी मागणी केली की अडकलेल्या प्रवाशांसाठी अन्न व लाउंज सुविधा उपलब्ध कराव्यात, आधीच भरलेले ऑनबोर्ड केटरिंग शुल्क परत केले जावे, मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी तिकिट भावाच्या तीन पट नुकसानभरपाई दिली जावी, तसेच रेल्वेने लिखित माफी देऊन भविष्यात विलंबाच्या वेळी प्रवाशांशी योग्य संवाद व सुविधा याची हमी द्यावी..प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंडरेल्वेच्या नियोजनातील कमतरतेमुळे रविवारच्या मेगाब्लॉकमध्ये अनेक प्रवाशांनी दोन तास अगोदरच सीएसएमटी स्थानकावर धाव घेतली होती, पण विलंबाची माहिती वेळेत न मिळाल्याने ते सहा तास थांबण्यासाठी विवश झाले. निशुल्क प्रतीक्षालयात जागा नव्हती, तर पेड प्रतीक्षालयात बसण्यासाठी चार्जेस घेतले जात होते. त्यामुळे प्रवाशांना आर्थिक भूदंड बसलेला आहेत.रेल्वेने दिवाळी हंगामात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे, अन्यथा प्रवाशांचे विसंगत अनुभव वाढतच राहतील..एसीची क्षमता फक्त टनांमध्ये का मोजली जाते? १ टन एसी किती वीज वापरतो ते जाणून घ्या?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.