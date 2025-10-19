मुंबई

Vande Bharat Express: मुंबई-नांदेड वंदे भारत एक्सप्रेस ६ तास विलंब; प्रवाशांमध्ये संताप

Mumbai-Naded Vande Bharat Express Delay: मुंबई-नांदेड वंदे भारत एक्सप्रेस विलंबाने धावत असल्यामुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला.
Mumbai-Naded Vande Bharat Express Late

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबई-नांदेड वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन क्र. २०७०६) रविवारीच्या अचानक विलंबामुळे प्रवाशांमध्ये गंभीर असंतोष पसरला आहे. मूळ वेळेनुसार दुपारी १:१० वाजता सीएसएमटीहून निघणारी ट्रेन तब्बल सहा तास उशिरा, संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू झाली. या विलंबाची माहिती प्रवाशांना सकाळी सुमारे १०:३० वाजता दिली गेली, ज्यामुळे दिवाळी सणासाठीचे नियोजन पूर्णपणे बिघडले.

