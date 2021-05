दिलासादायक! मुंबईत रुग्णवाढीचा दर अर्ध्या टक्क्याच्या खाली

मुंबई: कोरोना रुग्णवाढीचा सरासरी (Corona Patients) दर कमी होऊन 0.39 टक्क्यांवर खाली आला आहे. रुग्ण दुपटीचा कालावधीही (Doubling Rate) कमी होऊन 170 दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे मुंबईत नव्या रुग्णांची (New Cases) संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे दिलासादायक चित्र समोर आले आहे. आजही नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनातून बरे (Recovery Rate) झालेल्या रुग्णांची संख्या अधिक असून 1 हजार 717 नवीन रुग्ण सापडले. तर 6 हजार 82 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. यामुळे रुग्णांची वाढती संख्या नियंत्रणात आल्याचे दिसते. मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांची एकूण संख्या 6 लाख 79 हजार 986 इतकी झाली आहे. (Mumbai New Corona Cases Rate has come down below half percent)

हेही वाचा: आजोबांचं क्वारंटाइन संपलं; नातेवाईक आणायला गेले अन् बसला धक्का

आतापर्यंत 57,61,689 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 92 टक्के आहे. रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्याने सक्रिय रुग्णांचा आकडा कमी होऊन 41,102 हजारांवर आला आहे. मुंबईत आज 6082 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 6,23,080 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.

मुंबईत आज दिवसभरात 51 रुग्णांचा मृत्यूची नोंद झाल्याने मृतांचा आकडा 13 हजार 942 वर पोहोचला आहे. आज मृत झालेल्यापैकी 21 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 35 पुरुष तर 16 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 6 रुग्णांचे वय 40 वयोगटाच्या खालील होते. 20 रुग्णांचे वय 40 ते 60 वयोगटातील होते तर 25 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्या वर होते.

हेही वाचा: Big Breaking: सचिन वाझेवर मोठी कारवाई; पोलिस आयुक्तांचे आदेश

मुंबईत 81 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 479 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 24,898 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल 914 करण्यात आले.

धारावीत 9 नवे रुग्ण

धारावीतील रुग्णसंख्या नियंत्रणात आली असून धारावीत आज 9 नवीन रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांची संख्या 6641 वर पोहोचली आहे. दादर मध्ये आज 24 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 9157 झाली आहे. माहीम मध्ये 27 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्ण 9366 इतके रुग्ण झाले आहेत.जी उत्तर मधील रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. जी उत्तर मध्ये आज 60 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णसंख्या 25,164 झाली आहे.

(संपादन- विराज भागवत)