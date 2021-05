Big Breaking: सचिन वाझेवर मोठी कारवाई; पोलिस आयुक्तांचे आदेश

मुंबई: उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ कार ठेवल्याप्रकरणी राष्टीय तपास पथकाने अटक केलेले निलंबीत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांना मंगळवारी पोलिस दलातून बडतर्फ करण्यात आले. कलम 311 अंतर्गत मुंबई पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी ही बडतर्फीची कारवाई केली आहे. (Sachin Waze has been dismissed from Police service after Ambani Explosive Case and Mansukh Hiren Case)

स्फोटक प्रकरणात अटक झाल्यानतंर वाझे नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. दोन आठवड्यापूर्वी त्याचा अहवाल आता पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्याकडे पाठवण्यात होता, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. या कृत्यामुळे मुंबई पोलिस खात्याची मोठी बदनामी झाली. त्याचे कार्य पोलिस अधिका-याला शोभत नसणारे आहे, तसेच कर्तव्यात कसुर असे अनेक ठपके त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आल्याचे अधिका-याने सांगितले.

पोलिस हे नागरीकांच्या सुरक्षेसाठी असतात. नागरीकांचे प्रश्न व अडचणी सोडवणे, त्यांना भयमुक्त वातावरणात जगता येईल, अशी स्थिती निर्माण करणे हे पोलिसाचे काम आहे. पण वाझेयाच्याकडून याच्या विपरीत काम झाले. त्यामुळे खाकीची इज्जत धुळीला मिळाली. त्याचे कृत्य हे बेजबाबदार व बेशिस्तीचे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिका-याने सांगितले.

गुन्हे शाखेच्या गुप्तवार्ता विभागाचा प्रभारी असलेला वाझेला 13 मार्चला एनआयएने अटक केली होती, तर त्याचा सहकारी असलेला रियाझुद्दीन काझीला 11 एप्रिलला अटक करण्यात आली होती. दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दोघांचाही याप्रकरणातील पुरावे नष्ट करण्यात सक्रिय सहभाग आढळून आला होते. त्यानंतर मंगळवारी पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी वाझे यांच्याविरोधात बडतर्फीची कारवाईबाबतचा आदेश जारी केला.

1990 मध्ये सेवेत दाखल झालेल्या वाझे यांनी 63 गुंडांना यमसदनी धाडले होते. त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात उपनिरीक्षक पदापासून झालीगडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त परिसरातून सेवेची सुरूवात करणा-या वाझे ठाणे पोलिस दलात आपल्या कामामुळे प्रसिद्धीला आले. 2002 घाटकोपर स्फोटीतील संशयीत आरोपी ख्वाजा युनुस कोठडीतील संशयीत मृत्यूप्रकरणात त्यांना निलंबीत करण्यात आले होते. त्यानंतर 2008 मध्ये त्यांनी शिवसेना पक्षातही प्रवेश केला होता. ख्वाजा युनुस प्रकरणी वाझे यांच्यासह 1 पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्याच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता.पुढे न्यायालयीन प्रक्रियाही चालली. वाझे यांच्यासर इतर विविध प्रकरणांमध्ये निलंबीत 18 पोलिसांना सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना गुन्हे शाखेच्या गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रभारीपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.