धक्कादायक! नववर्षानिमित्त मिठाई देण्यासाठी घरी बोलावलं अन् प्रेयसीनं चाकूनं प्रियकराचं गुप्तांगच कापलं, मुंबईत काय घडलं?

Mumbai Crime News : नववर्ष साजरे करण्याच्या बहाण्याने मिठाई देण्यासाठी घरी बोलावून एका तरुणीने आपल्या प्रियकरावर अत्यंत गंभीर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना मुंबईत उघडकीस आली आहे. या प्रकरणात जोगिंदर लखन महतो (वय ४४, रा. जांभळीपाडा) असे जखमी व्यक्तीचे नाव असून ते खासगी वाहनचालक म्हणून काम करतात. गेल्या १८ वर्षांपासून ते कुटुंबासह मुंबईत वास्तव्यास आहेत..पोलिस तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, जोगिंदर यांचे त्यांच्या बहिणीच्या नणंदेशी कंचनदेवी राकेश महतो (वय २५) हिच्याशी गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. या नात्यातूनच दोघांमध्ये वाद सुरू झाले होते. कंचन हिने जोगिंदर यांनी पत्नीला सोडून आपल्यासोबत राहावे आणि लग्न करावे, असा सातत्याने दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे जोगिंदर यांच्या कुटुंबात वारंवार वाद होत होते..Nursing Student Assault : लग्नाचं आमिष दाखवून डॉक्टरनं नर्सिंग विद्यार्थिनीवर केला बलात्कार; फ्लॅटवर घेऊन गेला अन् तिच्यावर....परिस्थिती अधिक चिघळत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर जोगिंदर यांनी नोव्हेंबर महिन्यात मुंबई सोडून बिहार गाठले होते. मात्र, त्या काळातही कंचनकडून त्यांना सतत फोन येत होते. मुंबईत परत येऊन लग्न न केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिल्याचा आरोप जोगिंदर यांनी पोलिसांकडे केला आहे..१९ डिसेंबर रोजी जोगिंदर पुन्हा मुंबईत परतले. मात्र, त्यांनी कंचनपासून अंतर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. याच पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर रोजी रात्री सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास कंचनने नववर्षानिमित्त मिठाई देण्याचे निमित्त सांगत जोगिंदर यांना आपल्या घरी बोलावले..भाजी कापण्याच्या चाकूने जोगिंदरवर हल्लापोलिसांच्या माहितीनुसार, घरातील मुले झोपल्यानंतर कंचनने स्वयंपाकघरातील भाजी कापण्याचा चाकू घेत जोगिंदर यांच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांचे गुप्तांग कापण्यात आले. गंभीर जखमी अवस्थेत जोगिंदर कसाबसा आपल्या घरी पोहोचले. घडलेला प्रकार त्यांनी कुटुंबीय व शेजाऱ्यांना सांगितल्यानंतर त्यांना तातडीने देसाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारांसाठी त्यांना सायन रुग्णालयात हलवण्यात आले..घटनेची माहिती मिळताच वाकोला पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. जोगिंदर यांच्या तक्रारीवरून आरोपी कंचनदेवी महतो हिच्याविरोधात गंभीर दुखापत केल्याचा आणि धमकी दिल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.