मुंबई

धक्कादायक! नववर्षानिमित्त मिठाई देण्यासाठी घरी बोलावलं अन् प्रेयसीनं चाकूनं प्रियकराचं गुप्तांगच कापलं, मुंबईत काय घडलं?

Shocking New Year Crime Incident in Mumbai : नववर्षाच्या निमित्ताने मिठाई देण्याच्या बहाण्याने प्रेयसीने प्रियकरावर चाकूने हल्ला करत गंभीर जखमी केल्याची धक्कादायक घटना मुंबईत घडली.
Mumbai Crime News

Mumbai Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Mumbai Crime News : नववर्ष साजरे करण्याच्या बहाण्याने मिठाई देण्यासाठी घरी बोलावून एका तरुणीने आपल्या प्रियकरावर अत्यंत गंभीर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना मुंबईत उघडकीस आली आहे. या प्रकरणात जोगिंदर लखन महतो (वय ४४, रा. जांभळीपाडा) असे जखमी व्यक्तीचे नाव असून ते खासगी वाहनचालक म्हणून काम करतात. गेल्या १८ वर्षांपासून ते कुटुंबासह मुंबईत वास्तव्यास आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
police case
crime marathi news
Lover

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com