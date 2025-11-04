मुंबई

Mumbra Railway Accident: मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल!

Mumbai Local Accident: मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर रविवारी (ता.३) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ९ जून रोजी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास कसारा-सीएसएमटी आणि सीएसएमटी-कर्जत या दोन लोकल गाड्या जात असताना मुंब्रा स्थानकाजवळ ही दुर्घटना घडली. या अपघातात पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर आठ जण जखमी झाले होते.

