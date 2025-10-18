Mumbai News: ऐन दिवाळीत व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका! कृत्रिम फुलांची मागणी वाढली, खऱ्या फुलांच्या दरात घट

नितीन बिनेकर मुंबई : दिवाळीच्या तोंडावर दादर फुलबाजारात नेहमीच पहाटेपासून गजबज असते. टोपल्यांतून ठेवलेल्या झेंडू, शेवंती, मोगऱ्याचा दरवळ संपूर्ण बाजारभर पसरलेला असतो; पण यंदा ते दृश्य काहीसे फिके पडले आहे. बाजारातील गर्दीला नेहमीसारखा उत्साह नाही. कारण कृत्रिम फुलांना मागणी वाढली असून रंगीबेरंगी प्लास्टिक आणि सॅटिनच्या फुलांच्या माळांनी बाजारातील खऱ्या फुलांची मागणी कमी केली आहे. पारंपरिक फुलबाजारातील व्यापारी आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना या कृत्रिम फुलांच्या वाढत्या विक्रीमुळे मोठा फटका बसला आहे..गेल्या वर्षी झेंडूचा दर किलोला १५० ते २०० रुपये होता. तो यंदा १०० रुपये इतका खाली आला आहे. शेवंतीचे भाव ४०० वरून २०० रुपये किलोपर्यंत घसरले आहेत. मोगरा आणि गुलाबाच्या किमतीतही किंचित घट झाली आहे. फुलांची आवक नेहमीप्रमाणे असूनही मागणी कमी झाल्याने व्यापाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसते. .Pune - Nashik हायवेवर 'ट्राफिक जाम'ची दिवाळी! प्रचंड वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; VIDEO VIRAL.पूर्वी ग्राहक पाच ते १० किलो झेंडू घेऊन जायचा. आता तो फक्त एक ते दोन किलोवर थांबतो. खर्च वाचवण्यासाठी लोक आर्टिफिशियल फुलांकडे वळत आहेत, असे दादर फुलबाजारातील व्यापारी सांगतात. त्यांच्या मते, खऱ्या फुलांची शोभा आणि सुगंध काही वेगळाच असतो; पण आता लोक टिकाऊ, धुण्यायोग्य आणि परत वापरता येणाऱ्या वस्तूंकडे आकर्षित झाले आहेत. त्यामुळे आमच्या विक्रीवर थेट परिणाम झाला आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसतो आहे. उत्पादन खर्च वाढला, पण दर घसरले. हवामान आणि बाजार दोन्हींचा ताण सहन करणाऱ्या फुलशेती करणाऱ्यांसाठी दिवाळीचा हंगाम सर्वांत महत्त्वाचा असतो. नाशिक, पुणे, सांगली आणि साताऱ्यातील शेतकरी महिनोमहिने मेहनत करून ही फुले तयार करतात. ग्राहकांचा कल बदलल्याने त्यांना खर्चही परत मिळवणे कठीण झाले आहे..कृत्रिम फुलांची चलतीबाजारात कृत्रिम फुलांच्या दुकानांनी जोर धरला आहे. ही फुले दिसायला आकर्षक, टिकाऊ आणि स्वच्छ ठेवण्यास सोपी असल्याने लोक त्यांच्याकडे झुकत आहेत. ‘एकदाच घेतली की वर्षभर वापरता येतात,’ असे सांगत ग्राहक रंगीबेरंगी माळा सहजपणे खरेदी करताना दिसतात. या फुलांच्या माळा २०० ते ८०० रुपयांदरम्यान विकल्या जात आहेत. खऱ्या फुलांचा सुगंध, मातीचा वास आणि हातावर चिकटणारी पाकळी ही मुंबईच्या दिवाळीची ओळख होती; पण यंदा त्या नैसर्गिक गंधाला कृत्रिम फुलांच्या सुगंधरहित रंगांनी मागे टाकले आहे. फुलबाजार अजूनही गजबजलेला आहे..Mumbai News: दहा हजार हेक्टर कांदळवनांची जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश.कृत्रिम फुलांमुळे आमच्या विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. फुलांची लागवड, तोडणी, वाहतूक आणि बाजारात आणण्याचा खर्च इतका वाढला आहे, की तो वसूलही होत नाही. मेहनतीचे चीज न होणे हे सर्वांत जास्त त्रासदायक आहे.- सुमीत गायकवाड, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.