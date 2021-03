आता टॅक्सीवाल्यांकडून होणारी लूट थांबणार, लवकरच वापरली जाणार 'ही' भन्नाट टेक्नॉलॉजि

मुंबई, ता. 16 : राज्य सरकारने नुकतेच रिक्षा, टॅक्सींची भाडेवाढ केली आहे. अशात आता रिक्षा, टॅक्सीचे मीटर रिकॅलिब्रेशन करण्याची धावपड सुरू आहे. मात्र, विविध कंपन्यांच्या मीटरमध्ये बिघाड करून प्रवाशांची सर्रास आर्थिक लूट केली जाते. त्यामुळे भविष्यात दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईतसुद्धा GPS मीटर लावण्याबाबत प्रशासन विचाराधीन असल्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले असून, लवकरच उत्पादक कंपन्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. मुंबई महानगरात चार लाखांपेक्षा जास्त रिक्षा तर 40 हजारांपेक्षा जास्त टॅक्सी आहे. नवीन भाडेवाढीमुळे सध्या या टॅक्सी, रिक्षा चालकांना मीटर रिकॅलिब्रेशन करावे लागणार आहे. यासाठी एका मिटरसाठी एकूण 700 रुपये मोजावे लागतात. ज्या ज्या वेळी भाडेवाढ केली जाईल त्यावेळी मीटर रिकॅलिब्रेशन करण्याच्या कटकटीतून मुक्तता करण्याचा प्रयत्न परिवहन विभागाचा आहे. त्यासोबतच मीटरमध्ये पारदर्शकता सुद्धा आवश्यक असल्याने जीपीएस मीटर उत्तम पर्याय सिद्ध होऊ शकतो. महत्त्वाची बातमी : वीज कापल्यानंतर शेजाऱ्याकडून वीज घेणे घेणाऱ्याला आणि शेजाऱ्यांना पडलं महागात, तुम्हीही असं काही केलं नाहीये ना ? दिल्लीमध्ये सध्या जीपीएस मीटरचा वापर केला जात असून, रिक्षा, टॅक्सी प्रवाशांना जीपीएस पद्धतीने भाडे आकारात आहे. तर प्रवासी भाड्यात पारदर्शकता वाढली आहे. सध्या मुंबईत जीपीएस मीटर ओला, उबर वाहनांमध्ये वापरण्यात येत आहे. टॅक्सी, रिक्षा मध्ये असे जीपीएस मीटर लावल्यास प्रवाशांची आर्थिक लूट थांबणार आहे. सध्या टेरिफ कार्डच्या साहाय्याने भाडेवसुली रिक्षा, टॅक्सीच्या भाडेवाढीनंतर मीटर रिकॅलिब्रेशन करण्यासाठी 31 मे पर्यंत मुदत राज्य सरकारने दिली आहे. तर 1 मार्च पासून मुंबईत नवीन भाडेवाढ लागू करण्यात आली आहे. मात्र, मीटर अपडेट केले नसल्याने भाडे वसूल करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या माहितीसाठी परिवहन विभागाने टेरिफ कार्ड काढले काढले असून, राज्य परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सुद्धा नवीन भाडेवाढीची आकडेवारी प्रवाशांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. mumbai news GPS based meters will be used in future for keeping transparency between driver and user

