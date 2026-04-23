Mumbai News: अफवांना पूर्णविराम! नव्या घरांचे स्वप्न आता हक्कासह पूर्ण होणार; धारावी प्रकल्पात मोठा ट्विस्ट

माटुंगा येथे रेल्वेच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन इमारतींमधील घरांवर पूर्णतः धारावीकरांचा मालकी हक्क राहणार असून याबाबत कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याची माहिती वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या धारावीकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबत सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडणार आहे..धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रत्यक्ष बांधकामाला लवकरच सुरुवात होणार असून नव्या घराचे धारावीकरांचे स्वप्न दृष्टिक्षेपात आले आहे. मात्र, प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या मोजक्या लोकांकडून वेगवेगळ्या अफवा पसरवून स्थानिकांमध्ये भितीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. 'नवी घरे रेल्वेच्या जागेवर उभारली जाणार असून धारावीकरांना या घरांवर मालकी हक्क सांगता येणार नाही 'अशी अफवा काही दिवसांपासून धारावीत पसरवली जात आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या अफवेचे खंडन करण्यात आले आहे. .वास्तविक माटुंगा परिसरातील 45 एकर जागा रेल्वे प्राधिकरणाने डीआरपीला 99 वर्षांच्या भाडेकरारावर दिली आहे. याबाबत रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आणि डीआरपी/एसआरए यांच्यामध्ये कायदेशीर करार करण्यात आला असून या करारानुसार सदर जागा हाऊसिंग सोसायट्यांना भाडेकरारावर देता येईल. म्हणजेच सदर जागा रेल्वेच्या मालकीची असली तरीही डीआरपी/एसआरए या जागेचे प्राथमिक भाडेकरू असतील. तसेच, भविष्यात इथे उभारल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थाना या जागेचे सब-लिज होल्डर म्हणता येईल" अशी माहिती वरीष्ठ सूत्रांनी दिली. ."कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशांप्रमाणे, धारावीकरांना देखील त्यांच्या नव्या घराचा मालकी हक्क मिळणार आहे. शासनाच्या नियमानुसार, 5 वर्षांच्या लॉक इन कालावधीनंतर सदर घरांची खरेदी-विक्री करता येईल किंवा घर तारण ठेवून कर्जही घेता येईल" असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने 2012 मध्ये भाडेकराराबाबतच्या धोरणात बदल करून, दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराचा कालावधी 99 वर्षे किंवा 50 वर्षांवरून कमी करून 30 वर्षांचा केला आहे. .तेव्हापासून म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए यांसारख्या प्राधिकरणांकडून 30 वर्षांचा भाडेकरार करण्यात येतो. शासनाच्या धोरणानुसार, माटुंगा येथील रेल्वेची जागा, तिथे होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना 30 वर्षांच्या भाडे करारावर देण्यात येईल. तसेच, या कालावधीनंतर हा भाडेकरार वाढविण्याची तरतूदही या धोरणात असल्याने, रहिवाशांचा त्यांच्या घरावरील मालकी हक्क अबाधित राहू शकेल. अशा पद्धतीने भाडेपट्ट्यावरील जागेत याआधीही मुंबईत अनेक इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. .मुंबईत आजही अशा अनेक इमारती अस्तित्वात आहेत. सुमारे 40 -50 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या इमारतींच्या भाडेकराराची मुदत नियमानुसार वाढविण्यात येत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेला विशेष हेतू प्रकल्प, म्हणजेच एनएमडीपीएलकडून भाडेकराराची रक्कम एसआरए/डीआरपीकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यानंतर ही रक्कम रेल्वेच्या आरएलडीएकडे सुपूर्द करण्यात येईल. .धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात, प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून या घरांची कायदेशीर मालकी धारावीकरांकडेच राहणार आहे. त्यामुळे घरांच्या मालकी हक्काबाबत धारावीकरांनी चिंता करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.