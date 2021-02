मुंबईकरांनो काळजी घ्या ! मुंबईत कोरोना रुग्णवाढीचा दर वाढतोय

मुंबई, ता. 26 : मुंबईत नव्या रुग्णांचा भडका उडाला असून आज 1,034 नवे रुग्ण सापडले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 3,23,877 झाली आहे. आज 712 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 3,02,232 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. मुंबईत दैनंदिन रुग्णवाढ सुरूच असून कोविड रुग्णवाढीचा दर वाढून 0.27 इतका झाला आहे. आतापर्यंत पर्यंत एकूण 32,30,798 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. मुंबईत आज केवळ 3 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. एकूण मृतांचा आकडा 11,461 इतका झाला आहे. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 93 टक्के इतका झाला आहे. तर रुग्ण दुपटीचा दर खाली घसरला असून 256 दिवसांवर आला आहे. महत्त्वाची बातमी : निरव मोदीसाठी ऑर्थर रोड जेलमधील विशेष सेल सज्ज; कोठडीत 'या' आहेत सुविधा मुंबईत आज मृत झालेल्या रुग्णांपैकी 3 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांपैकी 2 पुरुष तर 1 महिला होती. तर तीनही मृतकांचे वय 60 वर्षा वर होते. मुंबईत 13 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 120 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 7,446 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केअर सेंटरमध्ये 1 मध्ये 431 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. mumbai news take care mumbaikar covid patients count is increasing day by day

Web Title: mumbai news take care mumbaikar covid patients count is increasing day by day