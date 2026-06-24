Mayank Lohar News: मुंबई लोकलमधील हत्याकांडाचा उलगडा! अखेर आरोपीला अटक; वडिलांच्या चौकशीतून मिळाला ठावठिकाणा

मुंबई लोकलच्या चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकलमधील २२ वर्षीय प्रवासी मयंक लोहार आणि दुसऱ्या एका प्रवाशामध्ये मुसळधार पावसात डब्याचा दरवाजा बंद करण्यावरून वाद झाला. हा वाद ट्रेन अंधेरी आणि बोरिवली स्थानकांदरम्यान धावत असताना घडला. यानंतर वादातून मयंक लोहारची हत्या करण्यात आली. आता मुंबई लोकल ट्रेनमधील हत्या प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. वडिलांच्या चौकशीतून त्याचे ठिकाण मिळाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे पोलिसांच्या पथकाने त्याला कुर्ला येथे पकडले. आरोपीला पकडण्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी सहा पथके तैनात केली होती. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव रोशन सुवर्णा असून तो ३० वर्षांचा आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या वडिलांची सखोल चौकशी केली. त्यानंतर आरोपीचे ठिकाण शोधून त्याला पकडण्यात आले. कांदिवली आणि बोरिवली स्थानकांदरम्यान मुसळधार पावसात लोकल ट्रेनचा गेट बंद करण्यावरून प्रवाशांमध्ये वाद झाला. .Mumbai Local: ‘मयंकला न्याय मिळालाच पाहिजे’; आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, कुटुंबीयांची आर्त मागणी.परिस्थिती इतकी चिघळली की, आरोपीने तात्काळ चाकू काढून मयंक नावाच्या व्यक्तीवर हल्ला करून त्याला ठार केले. हत्येनंतर, ट्रेन पूर्णपणे थांबण्यापूर्वीच आरोपी ट्रेनमधून उतरून पळून गेला. माहिती मिळताच, आरपीएफ आणि शासकीय रेल्वे पोलीस यांचे जवान मुंबई लोकल ट्रेनच्या डब्यावर पोहोचले आणि त्यांनी चाकूने हल्ला झालेल्या प्रवाशाला मदत केली. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे नंतर त्याचा मृत्यू झाला..Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा.जीआरपी, बोरिवलीने गुन्हा दाखल केला. सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे आरोपीची ओळख पटल्यानंतर त्याला पकडण्यासाठी अनेक पथके तयार करण्यात आली होती. अखेर आता या प्रकरणातील आरोपीला पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे जतन करून तपास यंत्रणांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत.सध्या या प्रकरणाचा तपास शासकीय रेल्वे पोलीस (जीआरपी) करत असून तपासानंतर या घटनेशी संबंधित इतर तथ्ये समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.