Mumbai Police Bribery : मुलीला आरोपी न करण्यासाठी ५ लाखांची मागणी, मुंबईत पीआय आणि पीएसआयला लाच घेताना अटक

ACB traps PI and PSI in Mumbai bribery case : वाघमोडे याने स्वतःसाठी ५० हजार रुपये आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सरोदेसाठी ५ लाख रुपये मागितले.
मुंबई : मुंबईतून पोलिसांबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. वडाळा टी.टी. पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे (वय ५२) आणि पोलिस उपनिरीक्षक राहुल वाघमोडे (वय ३७) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पथकाने शुक्रवारी (ता. २७) लाच घेताना (Mumbai Police Bribery) रंगेहात पकडले.

