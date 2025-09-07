Mumbai Police Action: काळया काचा लावण्याचा मोह आवरेना, मुंबईकरांवर वाहतूक पोलिसांची कारवाई

मुंबई : चारचाकी वाहनांच्या काचांना काळ्या फिल्म लावल्या तर वाहनधारकाला दंड करण्याची तरतूद मोटार वाहन कायद्यात आहे. मात्र तरीही काही मुंबईकर नियम उल्लंघन करतात. अशा वाहनचालकांना ५०० ते १५०० रुपयांचा फटका बसणार आहे. .वाहनाला काळ्या काचा लावल्यास त्या वाहनातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविषयी इतरांना माहिती होत नाही. यातून काही अनुचित प्रकार घडू शकतात. त्यामुळे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधींबरोबरच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या वाहनांना काळ्या काचा लावण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकही वाहनांना काळ्या काचा लावतात. यातून मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची बाब समोर आली आहे..Mumbai Fire News: मुंबईत २४ मजली इमारतीला मोठी आग! एकाचा मृत्यू, तर ३ जण जखमी; बालिकेचाही समावेश .वाहनांना काळ्या फिल्म लावल्यास कारवाईची तरतूद असली तरी याविषयी फार गांभीर्याने घेतले जात नाही. काळ्या फिल्म लावून चारचाकी वाहने शहरातील रस्त्यांवरून धावत असताना, अनेक वेळा पाहावयास मिळते..अशी आहे दंड रक्कमवाहनाला काळ्या काचा लावून फिरल्यास सुरुवातीला ५०० रुपयांचा दंड लावला जातो. मात्र त्याच वाहनधारकाने दुसऱ्यांदा नियमाचे उल्लंघन केल्यास १५०० रुपये दंड आकारला जातो..कडक अंमलबजावणीची गरजकित्येकवेळा वाहनधारकांकडून कायद्याचे उल्लंघन केले जात असले तरी प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. त्यामुळे अपघात व इतर अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता असते. पोलीस प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे..Mumbai News: मुंबई विमानतळासह नायर रुग्णालय बॉम्बने उडवणार, धमकीच्या ईमेलने भीतीचे वातावरण; पोलिसांचा तपास सुरु .सर्वाधिक नियम उल्लंघन विभागकांजूरमार्ग - १०५७विक्रोळी - ८८४मानखुर्द - ६९०आझाद मैदान - ६२६भोईवाडा - ६१०.कांजूरमार्ग वाहतूक विभागात काळ्या काचा बाबत सर्वाधिक कारवाई झाली आहे. यामध्ये मुंबई बाहेरील वाहनाचे प्रमाण जास्त आहे. कारवाई केल्यानंतर वाहन चालक काळया काचा काढतात.- बजरंग झेंडे, पोलीस निरीक्षक (कांजूरमार्ग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.