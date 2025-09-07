मुंबई

Mumbai Police Action: काळया काचा लावण्याचा मोह आवरेना, मुंबईकरांवर वाहतूक पोलिसांची कारवाई

Black Film On Car: चारचाकी वाहनांच्या काचांना काळ्या फिल्म लावल्या तर वाहनधारकाला ५०० ते १५०० रुपयांचा फटका बसणार आहे. पोलीस प्रशासन याबाबत अधिक सतर्क झाले आहे.
Black Film On Car

Black Film On Car

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : चारचाकी वाहनांच्या काचांना काळ्या फिल्म लावल्या तर वाहनधारकाला दंड करण्याची तरतूद मोटार वाहन कायद्यात आहे. मात्र तरीही काही मुंबईकर नियम उल्लंघन करतात. अशा वाहनचालकांना ५०० ते १५०० रुपयांचा फटका बसणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com