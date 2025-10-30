मुंबई

Rohit Arya Encounter: 'बाथरुम'मधून पोलिस आत शिरले अन्.., कसा घडला किडनॅपरच्या एन्काऊंटरचा थरार?

Exclusive Details: How Mumbai Police's QRT and BDDS Teams Used 'Forced Entry' via a Bathroom to Neutralize Rohit Arya and Rescue 17 Children Unharmed: रोहित आर्यचा पोलिसांनी नेमका कसा एन्काऊंटर केला?
Rohit Arya Encounter case

Rohit Arya Encounter case

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Mumbai hostage: मुंबईतल्या पवईमध्ये एका स्टुडिओत ऑडिशनसाठी बोलावलेल्या १७ मुलांना ओलीस ठेवण्यात आलेलं होतं. रोहित आर्य नावाच्या एका व्यक्तीने राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी हा उद्योग केला होता. रोहितची सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे २ कोटी रुपयांची बाकी होती, अशी प्राथमिक माहिती आहे. त्यापोटी त्याने मुलांच्या जीव धोक्यात घातला होता. त्याने रुमममध्ये ज्वलनशील रसायन ओतलं होतं. त्यामुळे तो काहीही करु शकतो, अशी भीती पोलिसांना होती.

Loading content, please wait...
police
crime
Mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com