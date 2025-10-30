Rohit Arya Encounter: 'बाथरुम'मधून पोलिस आत शिरले अन्.., कसा घडला किडनॅपरच्या एन्काऊंटरचा थरार?

Mumbai hostage: मुंबईतल्या पवईमध्ये एका स्टुडिओत ऑडिशनसाठी बोलावलेल्या १७ मुलांना ओलीस ठेवण्यात आलेलं होतं. रोहित आर्य नावाच्या एका व्यक्तीने राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी हा उद्योग केला होता. रोहितची सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे २ कोटी रुपयांची बाकी होती, अशी प्राथमिक माहिती आहे. त्यापोटी त्याने मुलांच्या जीव धोक्यात घातला होता. त्याने रुमममध्ये ज्वलनशील रसायन ओतलं होतं. त्यामुळे तो काहीही करु शकतो, अशी भीती पोलिसांना होती..घटनेची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर त्यांनी तातडीने पवईतील राज स्टुडिओ गाठलं. मात्र रोहित आर्यने मेन गेट बंद करुन ठेवलं होतं. आतले दरवाजेही बंद केलेले होते. मुंबई पोलिसांचे अधिकारी, क्यूआरटी टीमचं पथक आणि बीडीडीएस पथकाने चपळाईने मागच्या इमारतीमधून स्टुडिओ असलेल्या इमारतीमध्ये प्रवेश मिळवला..'बाबा आम्हाला वाचवा' खिडकीतून मुलं ओरडत होती, बाहेरून पालकांचा जीव कासावीस होत होता, पवई स्टुडिओ प्रकरणातील धक्कादायक Video.एका बाथरुमचा दरवजा तोडून पोलिस स्टुडिओमध्ये गेले. तेव्हा तिथे असलेल्या रोहित आर्यने मुलांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. तो काहीही करु शकतो, हे पोलिसांना कळल्यानंतर त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं मीडिया रिपोर्टनुसार कळतंय. आधी रोहितने पोलिासांवर हल्ला केला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याचा छातीवर डाव्या बाजूवर गोळी चालवली. रोहित आर्य हा स्टुडिओला आग लावण्याच्या प्रयत्नात होता, अशीही माहिती आहे. जखमी रोहित आर्यला पोलिसांनी तातडीने रुग्णालयात हलवलं. मात्र त्याचा मृत्यू झाला. एपीआय अमोल वाघमारे यांनी हा एन्काऊंटर केल्याचं कळतंय..पोलिसांनी सुरुवातीला दिलेल्या माहितीनुसार, ऑफिसर्सनी बाथरुमधून फोर्स एन्ट्री करुन केली. एका व्यक्तीच्या सहकार्याने १७ मुलं, एक ज्येष्ठ नागरिक आणि आणखी एका व्यक्तीची सुटका केली. आर्यने कोणत्या कारणाने मुलांना ओलीस ठेवलं, हे कळलेलं नाही.. असं पोलिसांनी सांगितलं. आरोपीकडे एक एअरगन आणि काही केमिकल होते. आम्ही त्याच्याकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, तो त्याच्या काही मागण्यांविषयी बोलत होता.. हेही पोलिसांनी सांगितलं. मात्र आरोपीवर गोळी चालवल्याचं पोलिसांनी आधी सांगितलं नव्हतं..Powai Kidnapper Encounter: पवई प्रकरणातील किडनॅपरचा एन्काऊंटर! छातीच्या डाव्या बाजूला गोळी लागली अन्...मुलांची सुखरूप सुटकामोठ्या प्रयत्नाने १७ मुलांची सुटका केल्यानंतर मुलांच्या मनावर घटनेचा परिणाम होऊ नये म्हणून पोलिसांनी काऊन्सलरला पाचारण केलं होतं. रोहित आर्य याने मुलांना ओलीस का ठेवले, याचा पोलिसांकडून तपास सुरु आहे. मागील पाच ते सहा दिवसांपासून मुलं स्टुडिओमध्ये ऑडिशनसाठी जात होती. मात्र गुरुवारी दुपारी मुले जेवायला घरी गेली नाहीत, त्यानंतर हा प्रकार पालकांच्या लक्षात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.