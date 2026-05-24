मुंबई

Mumbai News: सुट्टीतही विजेचा उच्चांक! मुंबईत वाढत्या तापमानामुळे ओलांडला ४,००० मेगावॉटचा टप्पा

Mumbai Electricity:राज्यात वाढत्या तापमानामुळे विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. मुंबईत विजेच्या मागणीने चार हजार मेगावॉटचा टप्पा ओलांडला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : वाढलेला तापमानाचा पारा आणि उकाड्यामुळे शनिवार (ता. २३) सुट्टीच्या दिवशीही प्रथमच मुंबईच्या विजेच्या मागणीने चार हजार मेगावॉटचा टप्पा ओलांडला आहे. शनिवारच्या सुट्टीमुळे सरकारी कार्यालये आणि बहुतांश खासगी कार्यालये बंद असतानाही दुपारी ३.३० वाजता विजेची मागणी चक्क ४,१५३ मेगावॉट एवढी नोंदली. वाढत्या तापमानामुळे विजेच्या मागणीतही वाढ झाली आहे.

