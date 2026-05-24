Mumbai News: सुट्टीतही विजेचा उच्चांक! मुंबईत वाढत्या तापमानामुळे ओलांडला ४,००० मेगावॉटचा टप्पा

मुंबई : वाढलेला तापमानाचा पारा आणि उकाड्यामुळे शनिवार (ता. २३) सुट्टीच्या दिवशीही प्रथमच मुंबईच्या विजेच्या मागणीने चार हजार मेगावॉटचा टप्पा ओलांडला आहे. शनिवारच्या सुट्टीमुळे सरकारी कार्यालये आणि बहुतांश खासगी कार्यालये बंद असतानाही दुपारी ३.३० वाजता विजेची मागणी चक्क ४,१५३ मेगावॉट एवढी नोंदली. वाढत्या तापमानामुळे विजेच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. .मुंबई शहर आणि उपनगरात बेस्ट, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी आणि टाटा पॉवरकडून सुमारे ४७ लाख वीजग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. आतापर्यंत एप्रिल-मे महिन्यात मुंबईत विजेची मागणी ३,५०० ते ४,००० मेगावॉट एवढी नोंदली जात होती; मात्र सोमवार ११ मे रोजी आतापर्यंतची विजेची ४,५१० मेगावॉट एवढी विक्रमी मागणी नोंदली गेली होती..Mumbai Rain: मुंबईकरांना अखेर दिलासा! आज मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता, उकाड्यापासून मिळणार आराम.त्यानंतर इतर कामकाजाच्या दिवशी ४,२०० ते ४,३०० मेगावॉट एवढी विजेची मागणी होत होती, तर शनिवार-रविवार या सुट्टीच्या दिवशी ३,६०० ते ३,८०० मेगावॉट एवढी विजेची मागणी नोंदली जात होती. ती आज ४,१५३ मेगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. ही विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी १,३९३ मेगावॉट वीज मुंबई परिसरातील वीज केंद्रातून घेतली गेली, तर जवळपास २,७६१ मेगावॉट वीज पॉवर एक्स्चेंजच्या माध्यमातून राज्यभरातून घेतली आहे..दरम्यान, मुंबईत सुट्टीच्या दिवशीही विजेची मागणी उच्चांकी पातळीवर गेली असली तरी राज्यभरातून महावितरणकडे २६ हजार ७०० मेगावॉट एवढी विजेची मागणी नोंदली आहे..Mumbai Local : मुंबईत पहिली लोकल दीड तास अडकली... मध्य रेल्वे सेवेत पुन्हा मोठा खोळंबा, अचानक पॉवर सप्लाय बंद! .आतापर्यंतची विक्रमी मागणी२२ मे (बुधवार) २०२४ - ४,३०६ मेगावॉट११ मे (सोमवार) २०२६ - ४,५१० मेगावॉट२३ मे (शनिवार) २०२६ - ४,१५३ मेगावॉट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.