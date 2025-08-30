Maratha Morcha : बादशाह माझ्याशिवाय राहू शकत नाही, रेडा घेऊन आंदोलक पोहोचला मुंबईत; पोलिसांनी अडवलं

बार्शी : मनोज जरांगे पाटील यांचं आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू असून राज्यभरातून मराठा बांधव मुंबईत आले आहेत. यामुळे मुंबईतील अनेक रस्ते वाहतुकीसाठी बंद आहेत. काही मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी आहे. दरम्यान, एक आंदोलक तरुण त्याच्या रेड्यासह आंदोलनासाठी मुंबईत दाखल झालाय. त्याला आझाद मैदानावर जाण्यापासून पोलिसांनी अडवलं आहे. सादिक तांबोळी असं तरुण आंदोलकाचं नाव आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी बार्शी(जि.सोलापूर)येथूून मित्रपरिवारांसह बादशाह रेड्याला सोबत घेऊन तो मुंबईत आलाय..गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यभरात गाजत आहे. मूक मोर्चे, बंद, आंदोलन, उपोषण झाले तरी शासनाला जाग आली नाही. आता जरांगे पाटील यांनी पुन्हा दंड थोपटले आणि आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरुवात केलीय. आता यासाठी एका आंदोलकाने त्याच्या रेड्यासह आझाद मैदानावर जाण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी त्याला चेंबूरजवळ अडवलं आणि सिडकोत आणून ठेवलं आहे..एका मिनिटात होतंय, आता वेळ देणार नाही; जरांगेंनी माजी न्यायमूर्तींना स्पष्टच सांगितलं, काय झाली चर्चा? वाचा जशीच्या तशी.पोलिसांनी अडवल्यानंतर आंदोलकाने म्हटलं की, आंदोलनासाठी मी आणि माझा बादशाह रेडा बार्शीहून आलोय. जरांगे- पाटील यांच्या उपोषणास पाठिंबा देण्यासाठी बार्शीतून एका टेंम्पोत रेडा व दुसऱ्या टेम्पोत मित्र असे आम्ही मुंबईत आलो आहोत. पोलिसांनी आम्हाला चेंबूरमध्ये अडवले. मी फक्त पाठिंबा देऊन परत फिरतो, तिथे थांबणार नाही असं प्रशासनाला सांगितलं तरी त्यांनी ऐकलं नाही..रेडा पशू आहे. गर्दी आहे. गर्दी पाहून उसळला, हिंस्त्र झाला तर कोण जबाबदार आहे? तुम्हाला आम्ही जागा देतो असं पोलिसांनी आम्हाला सांगितलंय. त्यानंतर आम्हाला सिडको इथं आणून ठेवल्याचं सादिक तांबोळी या आंदोलक तरुणाने सांगितलं..पूरग्रस्त भागाची पाहणी करताना आमदार अडकले, सुरक्षा रक्षक वाहून गेला; VIDEO VIRAL.बादशाह रेडा माझ्याशिवाय राहूच शकत नाही. कुटुंबातील कोणासही जवळ येऊ देत नाही.शांत आहे, मी सोबत असलो की रेडा बादशाह धक्का , दगाबाजी करणार नाही. शासनाला माणसांची भाषा समजत नाही, निदान प्राण्यांची तरी भाषा समजेल म्हणून रेडा बादशहाला उपोषणस्थळी आझाद मैदानावर घेऊन जात होत असंही सादिक तांबोळी यांनी म्हटलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.