Mumbai–Pune Expressway: ३२ तास रस्ता बंद, लोक रस्त्यावर अडकले… राज ठाकरेंनी मागितला टोल परतावा; सरकारच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न

मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग गेल्या काही दिवसांत तब्बल ३२ तासांपेक्षा अधिक काळ बंद राहिला, ज्यामुळे हजारो प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरेंनी राज्य सरकारच्या जबाबदारीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी केवळ रस्ता उभारणे आणि टोल वसुली करणे इतकीच सरकारची भूमिका आहे का, असा सवाल विचारला असून, या काळात प्रवाशांकडून गोळा केलेला टोल परत करण्याची मागणी केली आहे..३ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी सुमारे ५ वाजता झाली. एका गॅस वाहतुकीच्या टँकरचे अपघात झाले आणि तो उलटला. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वाहतुकीला तात्पुरते थांबवण्यात आले, जे योग्यच होते. मात्र, या प्रकारच्या अपघातांसाठी प्रशासनाकडे पूर्वनियोजित उपाययोजना किंवा कृती योजना तयार नव्हती का, असा मुद्दा राज ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे. अपघातानंतर रस्ता लवकरात लवकर मोकळा करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली नाहीत, ज्यामुळे अवरोध दीर्घकाळ टिकून राहिला. परिणामी, प्रवासी वाहनांमध्ये अडकून पडले, त्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आणि आर्थिक नुकसानही झाल्याचे राज ठाकरे म्हणाले..सरकारच्या भूमिकेवर टीकाराज ठाकरेंनी या प्रकरणात सरकारच्या भूमिकेवर टीका करताना म्हटले आहे की, नेहमीप्रमाणे फक्त चौकशीचे आदेश देणे हे पुरेसे नाही. अशा अनेक घटनांच्या चौकश्या झाल्या आहेत, पण त्यातून प्रशासन किंवा सरकारने काही धडा घेतला आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रेरणेने हा द्रुतगती मार्ग उभारण्यात आला आणि त्याला आता २४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कालावधीत विविध प्रकारच्या आपत्ती किंवा अपघातांची शक्यता विचारात घेऊन रस्त्याची देखभाल आणि सुधारणा करण्यात आली नाही. उलट, केवळ टोल वसुलीवरच भर देण्यात आला, ज्यामुळे प्रवाशांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले..सरकारची जबाबदारी संपते का?मनसेच्या टोलविरोधी आंदोलनाचा उल्लेख करताना राज ठाकरेंनी स्पष्ट केले की, हे आंदोलन टोल घेण्याविरोधात नव्हते, तर टोल घेतल्यास सरकार आणि टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्यांनी प्रवाशांना कोणत्या प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या पाहिजेत, याबाबत होते. आजच्या घटनेने हाच मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. रस्ता बांधणे आणि टोल गोळा करणे यापलीकडे सरकारची जबाबदारी संपते का, असा थेट सवाल त्यांनी केला. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, या अवरोधकाळात टोल भरलेल्या प्रवाशांना ते पैसे परत मिळावेत आणि भविष्यात अशा घटनांना सामोरे जाण्यासाठी स्पष्ट कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. हा आराखडा केवळ कागदोपत्री न राहता, प्रत्यक्षात अंमलात आणला जावा आणि तो लोकांसमोर ठेवला जावा..मुंबई-पुणे दरम्यान हायस्पीड ट्रेनच्या प्रकल्पाची घोषणाया घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंनी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला. अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे दरम्यान हायस्पीड ट्रेनच्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. ती पूर्ण होईपर्यंत वेळ लागेल, पण त्यापूर्वी विद्यमान मुंबई-पुणे प्रवासाला सुरळीत आणि विश्वासार्ह करण्यावर भर द्यावा, असे ते म्हणाले. आजच्या काळात मुंबई ते पुणे प्रवास किती वेळात पूर्ण होईल, याची कोणतीही हमी देता येत नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे. मुंबई आणि पुणे हे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या आर्थिक विकासाचे मुख्य इंजिन आहेत, असे एकीकडे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे ३२ तासांसाठी या दोन शहरांमधील संपर्क तुटणे हे सहन करण्यासारखे नाही. अशा परिस्थितीकडे सरकारने उदासीन राहणे हे आश्चर्यकारक आहे..ठोस उपाययोजना आखल्या पाहिजेतराज ठाकरेंनी सरकारमधील पालकमंत्री पदावरील वादाचा संदर्भ देताना म्हटले आहे की, पालकत्वाची इतकी उत्सुकता असलेल्या सरकारकडून नागरिकांना असुरक्षित वाटावे, ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. चौकश्या हा फार्स थांबवून, भविष्यातील संभाव्य घटनांसाठी ठोस उपाययोजना आखल्या पाहिजेत.