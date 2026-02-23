मुंबई

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर पुन्हा गॅस टँकरचा अपघात, संरक्षक भिंतीला धडकला; वाहतूक कोंडी

Mumbai Pune Express Way : संरक्षक भिंतीला गॅस टँकर धडकल्यानं अपघात झाला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहतूक थांबवण्यात आल्यानं काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. सुदैवाने गॅस लीक झाला नसल्यानं टँकर लगेच हटवला गेला.
सूरज यादव
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवर पुन्हा एकदा गँस टँकरचा अपघात झालाय. ब्रेक फेल झाल्यानं टँकर संरक्षक भिंतीवर धडकला आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहतूक थांबवण्यात आली. यामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. दोन आठवड्यात पुन्हा एकदा गॅस टँकरच्या अपघातामुळे एक्सप्रेस वेवर कोंडी झाल्याचा प्रकार घडला आहे.

