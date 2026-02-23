मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर पुन्हा गॅस टँकरचा अपघात, संरक्षक भिंतीला धडकला; वाहतूक कोंडी

मुंबई पुणे एक्सप्रेसवर पुन्हा एकदा गँस टँकरचा अपघात झालाय. ब्रेक फेल झाल्यानं टँकर संरक्षक भिंतीवर धडकला आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहतूक थांबवण्यात आली. यामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. दोन आठवड्यात पुन्हा एकदा गॅस टँकरच्या अपघातामुळे एक्सप्रेस वेवर कोंडी झाल्याचा प्रकार घडला आहे. .गॅस टँकरचा अपघात झाल्याचं समजताच महामार्ग पोलीस आणि वाहतूक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. टँकरमधून गॅसची गळती झालीय का? किती धोकादायक आहे? याची तपासणी करण्यात आली. यानंतर कोणताही धोका नसल्याचं समजल्यानंतर गॅस टँकर लगेच बाजूला हटवण्यात आला..ट्रकची पोलिसांच्या गाडीला धडक, ५ जणांचा मृत्यू; तिघांची प्रकृती गंभीर.गॅस टँकर अपघातानंतर वाहतूक पोलिसांनी खबरदारी म्हणून लगेच वाहतूक थांबवली होती. गँस टँकरचा अपघात झाल्याचं समजताच प्रवाशांमध्येही भितीचं वातावरण होतं. मात्र काही वेळाताच वाहतूक पोलिसांनी टँकरची तपासणी करून तो हटवला. काही काळ वाहतूक थांबवल्यानं वाहतूक कोंडीची स्थिती निर्माण झाली होती. आता वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याचं सांगण्यात येतंय..'त्या' एक लाख वाहनचालकांना मिळणार टोलचा परतावामुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर खंडाळा घाटात गॅस टॅंकर उलटल्याने फेब्रुवारीच्या पहिल्याचा आठवड्यात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या एक लाख वाहनधारकांना खुशखबर आहे. त्यांना पाच कोटी १६ लाख रुपयांचा टोल परत करण्याची एमएसआरडीसीचा विचार आहे. त्यामुळे संबंधित वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर ३ फेब्रुवारीला खंडाळा घाट सेक्शनमध्ये एक गॅस टँकर उलटल्याने ३३ तास वाहतूक कोंडी झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.