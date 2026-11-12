मुंबई ते पुणे प्रवासाचा वेळ वाचणार, अटल सेतू-एक्स्प्रेसदरम्यानचे ६७ टक्के काम पूर्ण

मुंबई : एमएमआरडीएकडून अटल सेतू ते मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेदरम्यान ७.३५ किलोमीटर लांबीचा सहापदरी उन्नत जोडमार्ग उभारला जात आहे. त्याचे ६७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर दक्षिण मुंबई ते पुणे प्रवासाच्या वेळेत सुमारे ६० ते ९० मिनिटांची बचत होणे अपेक्षित आहे. तसेच मुंबई, नवी मुंबई आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गादरम्यानची वाहतूक वेगवान होणार आहे..अटल सेतूमुळे निर्माण झालेल्या दळणवळण सुविधांचा विस्तार करणारा अटल सेतू ते मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अटल सेतूला थेट मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाशी जोडून वाहतुकीतील प्रमुख अडथळे दूर करणे, वाहनांची वाहतूक अधिक सुरळीत करणे हा एमएमआरडीएचा उद्देश आहे..Mumbai News: मुंबईला उडवणाऱ्या धमक्यांचे सत्र सुरूच, पुन्हा बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर .पनवेल मुख्य जंक्शन परिसरात, वाहतुकीचा अतिरिक्त निर्माण होत आहे. या ठिकाणी अटल सेतूवरून येणारी वाहतूक प्रमुख महामार्गावरील वाहतुकीशी एकत्रित होते. ही समस्या दूर करण्यासाठी एमएमआरडीए ताण चिर्ले आणि पळस्पे विभागांतून स्वतंत्र सहापदरी उन्नत मार्ग विकसित करत आहे..बांधकामाची सद्यःस्थितीचिलें आणि पळस्पे या दोन्ही विभागांतील एकूण बांधखामाचा विचार करता ६७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सध्या बांधकाम वेगाने सुरू असून, पाया, स्तंभ, गर्डर आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे..Thane Crime: पाच वर्षांच्या मुलाचा सौदा! दिव्यातील बाळविक्रीचा सहा महिन्यांनी उलगडा; तिघे ताब्यात.चिर्ले विभागपायाभरणीची कामे - १०० टक्के पूर्ण. यामध्ये ११३ पाइल्स आणि ४२ ओपन फाउंडेशन्सचा समावेशस्तंभ उभारणी - ९८ टक्के पूर्ण. एकूण १५५ पैकी १५३ स्तंभ उभारण्यात आले.पळस्पे विभागपाइल-ग्रुप फाउंडेशन्स - ७१ टक्के पूर्ण. एकूण २१ पैकी १५ गटांचे काम पूर्णस्तंभांचे कास्टिंग ३८ टक्के पूर्णगर्डर कास्टिंग शंभर टक्के पूर्णरिइन्फोर्ड अर्थ वॉल पॅनेलची कामे ९० टक्के पूर्ण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.