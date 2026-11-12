मुंबई

मुंबई ते पुणे प्रवासाचा वेळ वाचणार, अटल सेतू-एक्स्प्रेसदरम्यानचे ६७ टक्के काम पूर्ण

Mumbai-Pune Expressway: मुंबई ते पुणे प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी महत्त्वाच्या अटल सेतू-एक्स्प्रेसवे जोडप्रकल्पाचे ६७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गामुळे मुंबई-पुणे कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळणार आहे.
Atal Setu-Mumbai Pune Expressway Connector

Atal Setu-Mumbai Pune Expressway Connector

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : एमएमआरडीएकडून अटल सेतू ते मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेदरम्यान ७.३५ किलोमीटर लांबीचा सहापदरी उन्नत जोडमार्ग उभारला जात आहे. त्याचे ६७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर दक्षिण मुंबई ते पुणे प्रवासाच्या वेळेत सुमारे ६० ते ९० मिनिटांची बचत होणे अपेक्षित आहे. तसेच मुंबई, नवी मुंबई आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गादरम्यानची वाहतूक वेगवान होणार आहे.

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