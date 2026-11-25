नितीन बिनेकर मुंबई : मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याला आज १८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या हल्ल्यानंतर रेल्वे स्थानकांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची घोषणा झाली. वेळोवेळी पाहणी, सर्वेक्षण आणि सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले. नव्या उपकरणांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्तावही तयार झाले. मात्र, एवढ्या वर्षांनंतरही सुरक्षा व्यवस्थेचे वास्तव चिंताजनक आहे. पश्चिम रेल्वेचे मुख्यालय असलेल्या चर्चगेट स्थानकातील एकमेव बॅग स्कॅनर गेल्या १० ते १५ दिवसांपासून बंद असून, त्यासाठी ऑपरेटरही उपलब्ध नाही. नऊ डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टरपैकी काही बंद आहेत. सीएसएमटी, दादर, ठाणे आणि कल्याणमधील तपासणी व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वेक्षणे आणि अहवालांचा खेळ कधी थांबणार आणि प्रत्यक्ष सुरक्षा कधी सुधारणार, असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित होत आहे..२६/११ नंतरही सुरक्षेचा प्रश्न कायम२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी दहशतवाद्यांनी मुंबईत प्रवेश करून सीएसएमटीसह विविध ठिकाणी हल्ले केले. या हल्ल्यात सीएसएमटी स्थानकावर अनेक निष्पाप प्रवाशांना जीव गमवावा लागला. त्यानंतर प्रवेश नियंत्रण, सामानाची तपासणी, सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा बंदोबस्त वाढविण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता, कार्यक्षमता आणि देखभाल याबाबत आजही प्रश्न कायम आहेत. यंत्रणा उभारण्याबरोबरच ती नियमितपणे कार्यरत ठेवणेही महत्त्वाचे आहे..चर्चगेटमध्ये आठ लाख प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्नचर्चगेट स्थानकातून दररोज सुमारे आठ लाख प्रवाशांची ये-जा होते. मात्र, येथील एकमेव बॅग स्कॅनर १० ते १५ दिवसांपासून बंद आहे. नऊ डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टरपैकी काही सुरू, तर काही बंद आहेत. स्कॅनर बंद असताना सामानाची तपासणी कशी केली जाते आणि पर्यायी व्यवस्था काय, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दादर, ठाणे, कल्याण, घाटकोपर आणि कुर्ला स्थानकांवरील सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता व कार्यक्षमताही तपासण्याची गरज आहे..अडीच हजार कोटींचा प्रस्ताव प्रलंबितमयंक लोहार हत्या प्रकरणानंतर लोहमार्ग पोलिसांकडून मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या १५० स्थानकांचे सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले. त्यात १४ प्रकारच्या आधुनिक सुरक्षा उपकरणांची शिफारस करण्यात आली. मध्य रेल्वेच्या १०८ स्थानकांसाठी १,८०० कोटी, तर पश्चिम रेल्वेच्या ४२ स्थानकांसाठी अंदाजित ७०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एकूण अडीच हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव लोहमार्ग पोलिसांनी रेल्वे प्रशासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, पश्चिम रेल्वेने हा प्रस्ताव अद्याप रेल्वे बोर्डाकडे पाठविलेला नाही. त्यामुळे सुरक्षा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. मोठ्या प्रस्तावाची प्रतीक्षा न करता बंद उपकरणांची दुरुस्ती आणि आवश्यक साहित्याची खरेदी करावी. उपलब्ध आर्थिक अधिकारांचा वापर करून किमान पाच कोटी रुपयांची सुरक्षा साधने तातडीने खरेदी करावीत, अशी मागणी होत आहे..स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीरेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाबरोबरच राज्य शासनाचीही आहे. मुख्यमंत्री हेच गृहमंत्री असल्याने त्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून समन्वय साधावा. सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत आणि निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन करून सुरक्षा व्यवस्थेचा नियमित आढावा घ्यावा, अशी मागणी उपनगरीय प्रवासी महासंघाने केली आहे..प्रतिक्रियारेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत आणि निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी. त्यामुळे रेल्वे आणि राज्य प्रशासनावर सातत्याने देखरेख राहील आणि सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये दिरंगाई होणार नाही.- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय प्रवासी महासंघ१८ वर्षांनंतरही रेल्वे स्थानकांच्या सुरक्षेत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. समित्या आणि अहवालांपुरते मर्यादित न राहता प्रशासनाने प्रवाशांच्या जीविताची जबाबदारी स्वीकारून, सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करावी आणि ठोस उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात. - सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.