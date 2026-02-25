मुंबई

Mumbai Railway : T20 वर्ल्ड कप बघायला आलेल्या विदेशी पर्यटकांच्या रील्समधून मुंबईतील रेल्वेंची 'थू-थू'; कचरा, अतिक्रमणाचे व्हिडिओ व्हायरल; हे स्टेशन की कचराकुंडी?

Impact of ICC T20 World Cup Tourism on Mumbai Infrastructure : आयसीसी टी-२० वर्ल्ड कपदरम्यान मुंबईतील वांद्रे रेल्वे स्थानकावरील अस्वच्छता आणि रुळांजवळील अतिक्रमणाचे व्हिडिओ परदेशी पर्यटकांनी व्हायरल केल्याने भारतीय रेल्वेच्या व्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत आहे.
Mumbai Railway Station

Mumbai Railway Station Cleanliness

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-नितीन बिनेकर

मुंबई : आयसीसी मेन्स टी-२० वर्ल्ड कपमुळे (ICC T20 World Cup) विदेशातून मोठ्या संख्येने पर्यटक मुंबईसह विविध शहरांत दाखल झाले आहेत. मात्र, मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवरील अस्वच्छता (Mumbai Railway Station Cleanliness Controversy) आणि रुळांजवळील अतिक्रमणाचे व्हिडिओ परदेशी पर्यटकांनी सोशल मीडियावर शेअर केल्याने भारतीय रेल्वे व्यवस्थेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

