Mumbai Rain: मुंबईत २०२६ ची सुरुवात आश्चर्याने! थंडीच्या काळात पावसाची एंट्री

मुंबईत नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पावसाने अनपेक्षित भेट दिली. १ जानेवारी २०२६ च्या सकाळी शहराच्या अनेक भागांत पावसाच्या सरी कोसळल्या. थंडीच्या मोसमात अचानक आलेल्या या पावसाने मुंबईकरांना आश्चर्याचा धक्का बसला..सकाळी सुमारे ५.१५ वाजल्यापासून पाऊस सुरूसकाळी सुमारे ५.१५ वाजल्यापासून पाऊस सुरू झाला. सीएसएमटी परिसरात जोरदार सरी कोसळत होत्या, तर दादर, प्रभादेवी, लोअर परळ, मुलुंड आणि लालबाग या भागांत रिपरिप सुरू होती. लालबागमध्ये तर सुमारे १५ मिनिटे जोरदार पाऊस पडला. पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस नोंदवला गेला. ढगाळ आकाश आणि अधूनमधून कोसळणाऱ्या सरींमुळे नववर्षाचे स्वागत वेगळ्याच वातावरणात झाले..शहरातील तापमान किंचित कमीया पावसामुळे शहरातील तापमान किंचित कमी झाले आणि आर्द्रतेसोबतच गारठण्याची अनुभूती वाढली. जानेवारी महिन्यात मुंबईत पाऊस पडणे दुर्मिळ असते, त्यामुळे हा नैसर्गिक बदल सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) सांगितले की, या पावसामुळे प्रदूषणाची पातळी कमी होईल आणि हवेची गुणवत्ता सुधारेल..Mumbai Local Megablock: नववर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रवाशांचे हाल होणार! पश्चिम रेल्वेवर ५ दिवस ब्लॉक; दररोज ९५ लोकल रद्द .सोशल मीडियावर मुंबईकरांनी पावसाच्या व्हिडिओ आणि छायाचित्रे मोठ्या प्रमाणात शेअर केली. एका युजरने लिहिले, "२०२६ ची सुरुवात आश्चर्याने! मुंबईत आता जोरदार पाऊस!" दुसऱ्याने म्हटले, "नववर्ष २०२६ चे स्वागत सकाळी ५.१५ पासून पावसाने!". ओले रस्ते, कमी दृश्यमानता आणि सतत कोसळणाऱ्या सरींचे दृश्य मान्सूनच्या आठवणी जागवत होते..१ जानेवारीला आकाश अंशतः ढगाळहवामान अंदाजानुसार, १ जानेवारीला आकाश अंशतः ढगाळ राहील आणि धुकेही राहण्याची शक्यता आहे. दिवसाचे कमाल तापमान २९-३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १६-१८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील. सध्या कोणताही इशारा जारी करण्यात आलेला नाही..महाराष्ट्राच्या इतर भागांत थंडीचा जोर वाढणारदरम्यान, महाराष्ट्राच्या इतर भागांत थंडीचा जोर वाढणार आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात पुढील चार दिवस तीव्र थंडी जाणवेल. काही ठिकाणी किमान तापमान ७-८ अंशांपर्यंत खाली जाऊ शकते. वाढते धुके लक्षात घेता वाहनचालकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे..या अनपेक्षित पावसाने शहरातील धूळ कमी झाली, तरी सकाळी बाहेर पडणाऱ्यांच्या योजना काही वेळासाठी विस्कळीत झाल्या. मुंबईकरांना आता काही दिवस छत्री सोबत ठेवावी लागेल, कारण २०२६ ने सुरुवातच आश्चर्याने केली आहे!