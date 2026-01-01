मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईत २०२६ ची सुरुवात आश्चर्याने! थंडीच्या काळात पावसाची एंट्री

Mumbai Rain on January 1, 2026: १ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईत थंडीच्या काळात अवकाळी पाऊस कोसळला. सीएसएमटी, दादर, लालबागसह अनेक भागांत सरी. IMD चा अंदाज, तापमान व थंडीबाबत संपूर्ण माहिती वाचा.
mumbai rain update

mumbai rain update

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबईत नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पावसाने अनपेक्षित भेट दिली. १ जानेवारी २०२६ च्या सकाळी शहराच्या अनेक भागांत पावसाच्या सरी कोसळल्या. थंडीच्या मोसमात अचानक आलेल्या या पावसाने मुंबईकरांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
Mumbai Rain
rainy session
New Year Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com