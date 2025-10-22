Thane Rain: बदलापूरमध्ये आभाळ फाटले! तासाभरात १०१.८ मिमी पाऊस

बदलापूर : मॉन्सून परतला असताना आज अचानक बदलापुरात आभाळ फाटले. मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस कोसळला. अवघ्या तासाभरात १०१.८ मिमी पावसाची नोंद झाली. ऐन दिवाळीत पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडाच्या फांद्या, कमानी, झाडे पडल्याच्या घटना घडल्याने, सायंकाळी शहराचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि त्यामुळे बदलापूरकरांना दिवाळी अंधारातच साजरी करण्याची वेळ आली..बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे, पूर्वेकडून आलेल्या बाष्पयुक्त हवेमुळे बदलापुरात आज ढगफुटीसदृश पाऊस कोसळला. सायंकाळी ५ वाजून २० मिनिटांनी मेघगर्जनेसह सुरू झालेला पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नव्हता. हवामान खात्याचे अभ्यासक अभिजित मोडक यांच्या निष्कर्षानुसार, बदलापुरात तासाभरात १०१.८ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली. तासाभरात १०० मिलिमीटर इतका पाऊस पडल्यानंतर, त्याला ढगफुटी असे म्हटले जाते. त्यामुळे आज ढगफुटीसदृश पाऊस बदलापूरकरांनी अनुभवला..Government Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांची माहिती क्लिकवर! सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन; नियुक्तीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या नोंदी.या पावसामुळे शहरात सखल भागात पाणी साचले, तर काही ठिकाणी कमानी तुटल्या, अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या व शिरगाव येथील रहिवासी संकुलाच्या परिसरात एक झाड कोसळले, अशी माहिती अग्निशमन दलाचे अधिकारी दामोदर वांगड यांनी दिली. येत्या शुक्रवारपर्यंत हवामानाची अशीच स्थिती राहणार असल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याचे अभ्यासक अभिजित मोडक यांनी व्यक्त केला आहे..महामुंबईत तारांबळमहामुंबई परिसरातील मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगडमधील विविध ठिकाणी पाऊस पडल्याने दिवाळीत फटाके फोडणाऱ्यांच्या उत्साहावर पाणी फेरले. अनेकांच्या रांगोळ्या धुतल्या गेल्या. सणाच्या काळात नागरिकांची तारांबळ उडाली..मुंबईत मुसळधार पावसाची हजेरीऐन दिवाळीत मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळपासून मुंबईत अचानक पावसाने हजेरी लावली. फोर्ट, भायखळा, लालबाग, दादर, प्रभादेवी, परळ, सायन, कुर्ला, वांद्रे, पवई, अंधेरी आणि मालाड या भागांत चांगला पाऊस झाला. अचानक पाऊस सुरू झाल्याने कामावरून घरी जाणारे तसेच दिवाळीच्या निमित्ताने बाजारात आलेले नागरिक अडचणीत सापडले. रस्त्यांवर काही ठिकाणी वाहतूक मंदावली, तर बसस्थानकांवर आणि मॉलच्या शेडखाली नागरिकांनी आश्रय घेतला..महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षानुसार, पावसादरम्यान झाडे पडल्याच्या किंवा पाणी साचल्याच्या एकाही तक्रारीची नोंद झालेली नाही. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागात खालच्या स्तरावर पूर्वेकडील वाऱ्यांमधील ट्रफ (द्रोणी रेषा) सक्रिय झाली आहे. परिणामी आर्द्रता वाढली असून, दिवसभर राहिलेल्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार सरींची शक्यता निर्माण झाली. याच कारणामुळे मुंबई आणि उपनगरांत सायंकाळी पावसाने धडक दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.