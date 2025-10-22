मुंबई

Thane Rain: बदलापूरमध्ये आभाळ फाटले! तासाभरात १०१.८ मिमी पाऊस

Weather Update: ऐन दिवाळीत मुंबईत अचानक पावसाने हजेरी लावली. यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे पडल्याच्या घटना घडल्याचे समोर आले.
Rain Update

Rain Update

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बदलापूर : मॉन्सून परतला असताना आज अचानक बदलापुरात आभाळ फाटले. मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस कोसळला. अवघ्या तासाभरात १०१.८ मिमी पावसाची नोंद झाली. ऐन दिवाळीत पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडाच्या फांद्या, कमानी, झाडे पडल्याच्या घटना घडल्याने, सायंकाळी शहराचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि त्यामुळे बदलापूरकरांना दिवाळी अंधारातच साजरी करण्याची वेळ आली.

Loading content, please wait...
Thane
rain
Mumbai
Weather
Mumbai Rain
meteorological department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com