Mumbai Rain Update : मुंबई, ठाणे आणि उपनगरात आजपासून सकाळपासूनच मुसळधार पाऊस सुरु आहे. यामुळं अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचलं असून काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असून नागरिकांना महत्वाचं आवाहनही केलं आहे. (Mumbai Rain update CM Eknath Shinde take review and appeals to the people)

माध्यमांशी बोलातना मुख्यमंत्री म्हणाले, आज मुंबई आणि परिसरात खूप पाऊस झाला आहे. यामुळं निर्माण झालेल्या पूरस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. कुठलेही अनुचित प्रकार घडू नयेत म्हणून एनडीआरएफ तसेच जिल्हा प्रशासनाना निर्देश देण्यात आले आहेत. (Latest Marathi News)

सकाळपासूनच आपण मुख्य सचिव तसेच काही जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो आहोत. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये तसेच कुठलीही आपत्ती आल्यास तातडीने मदत व बचाव कार्य सुरू करावे, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. (Marathi Tajya Batmya)

नागरिकांना महत्वाचं आवाहन

दरम्यान, नागरिकांनी देखील मुख्यमंत्र्यांनी महत्वाचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "हवामान खात्यानं अॅलर्ट जारी केले आहेत त्यानुसार, आवश्यक त्या कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये व सुरक्षितस्थळी राहावे"

शाळा-कॉलेजची लवकर सुट्टी

तसेच मुंबई व परिसरातील शाळा-कॉलेजला लवकर सुट्टी देण्यात आली आहे. तसेच मंत्रालयासह सर्व शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लवकर सोडण्यात आलं आहे, अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.