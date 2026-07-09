Mumbai: मुंबईत दमदार पाऊस! जलसाठा ४१ टक्क्यांवर पोहोचला, पण पुढचे दोन महिने चिंता वाढवणारे

मुंबई: मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरण क्षेत्रांत पावसाने दमदार सुरुवात केली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. गेल्या २४ तासांत १२.४४ टक्क्यांनी पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. संततधार पावसाने धरणातील पाणीसाठा ४१.३६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे..जलसाठ्यात वाढ होत असली तरी ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात एल निनोचा प्रभाव अधिक असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. अप्पर वैतरणातून राखीव पाणीसाठा २२ जूनपासून घेण्यास सुरुवात केली होती. मात्र धरण क्षेत्रात बरसत असलेल्या पावसामुळे ६ जुलैपासून राखीव पाणीसाठा घेणे बंद केल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरण क्षेत्रांत जोरदार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे सहा टक्क्यांपर्यंत घटलेल्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे नाशिक जिल्ह्यात येत असून, इगतपुरी येथे मुसळधार पाऊस बरसत आहे. धरण क्षेत्रात असाच पाऊस झाल्यास जलसाठ्यात झपाट्याने वाढ होईल, असा विश्वास पालिकेच्या जल अभियंता विभागाने स्पष्ट केला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: सरकारी रुग्णालयात जखमींना 'टीटी'चं इंजेक्शन मिळेना, गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड.मोडक सागर, भातसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, विहार, तुळशी व तानसा या सात धरणांतून मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी रोज ४,१०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तर वर्षभराची तहान भागवण्यासाठी धरणांत १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठ्याची गरज भासते. सध्या सातही धरणांत ८ जुलैला पाच लाख ९८ हजार ५८९ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. धरण क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू राहिली तर पाण्याच्या पातळीत झपाट्याने वाढ होईल आणि मुंबईवरील पाणी कपातीचे संकट दूर होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला..'तुळशी', 'विहार' भरलेमुंबई : गेल्या आठवड्यापासून मुंबईत जोरदार पाऊस सुरु आहे. या पावसाने मुंबईला झोडपून काढले. तर मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रात समाधानकारक पाऊस झाल्याने सात धरणांपैकी तुळशी आणि विहार ही दोन धरणे पूर्ण भरून ओसंडून वाहू लागली आहेत. तुळशी आणि विहार या दोन्ही धरणांचे पाणी इतर उपयोगासाठी वापरले जाते. बहुतांश हे पाणी उद्योगासाठी वापरण्यात येत असल्याची माहिती पालिकेच्या जलअभियंता विभागाने दिली आहे. हे दोन्ही तलाव संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात आहेत. या दोन्ही धरणांची क्षमता इतर पाच धरणांच्या तुलनेने कमी आहे..Jalna: कृषी विभागाकडून घेतलं बियाणं, उगवलंच नाही; १५ शेतकऱ्यांची १० हेक्टरवरील पेरणी गेली वाया, मोठं नुकसान.दिलासादायक बाबतुळशी आणि विहार वगळता इतर पाच धरणांच्या क्षेत्रात जोरदार पाऊस असून या धरणातील जलसाठा वेगाने वाढत आहे. सातही धरणांमधील एकूण जलसाठा सुमारे ४१ क्षमतेपर्यंत पोहोचला आहे. ही मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बाब आहे. असाच पाऊस सुरू राहिल्यास मुंबईचे जलसंकट लवकरच दूर होणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.