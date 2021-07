Mumbai Rain : मुंबईत पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या, पण...

By

मुंबई : दिवसभर पावसाने उघडिप (Mumbai rain) दिल्यानंतर रात्री काही ठिकाणी पावसाच्या जोरदार सरी (Rainfall) कोसळल्या. यामुळे मुंबईच्या काळजाचा ठोका चुकला होता. मात्र,काही मिनीटातच पावसाचा जोर (Little rain) ओसरला. मुंबईत आज सकाळपासून 1 मिमी पावसाची नोंद झाली नाही. मात्र,रात्री 8 वाजल्यानंतर पावसाची जोरदार (Heavy Rainfall) सुरुवात झाली. या महिन्यात दोन वेळा रात्रीच्या पावसात मुंबई (Mumbai) बुडाल्यामुळे आजच्या पावसाचाही नागरीकांनी धसका घेतला. मात्र, काही काळातच पावसाने आवरते घेतले. (Mumbai rainfall update heavy rainfall was in mumbai- nss91)

मुंबईत आज कुलाबा येथे कमाल 30.4 आणि किमान 26 अंश सेल्सिअस तर सांताक्रुझ येथे कमाल 31.5 आणि किमान 25.9 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.पुढील 48 तास मुंबईत हलक्या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस राहाणार असून तापमानही याच पातळीवर राहाणार आहे.