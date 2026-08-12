Mumbai Monsoon: मुंबईत आज मुसळधारेचा इशारा;वाहतूक सुरळीत; समुद्रात ४.६८ मीटर उंचीच्या मोठ्या लाटा

मुंबई: शहर आणि उपनगरांमध्ये मंगळवारी दिवसभर पावसाचा जोर दिसला. काही भागांत पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळल्या असल्या, तरी मुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाणारी लोकल, बेस्ट बस आणि रस्ते वाहतूक सुरळीत सुरू होती. त्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांना फारसा मनस्ताप सहन करावा लागला नाही. .कुलाबा वेधशाळेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, पुढील २४ तासांत मुंबई शहर व उपनगरांमध्ये आकाश ढगाळ राहून मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल; तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. तर समुद्रात १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११:४८ वाजता ४.६८ मीटर उंचीच्या मोठ्या लाटांची भरती येणार आहे..FDA Action: दहा औषध उत्पादकांचे परवाने रद्द; ४३४ संस्थांची तपासणी; १३५ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस.महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत शहरात ३०.१२ मिमी, पूर्व उपनगरांत ४४.५९ मिमी, तर पश्चिम उपनगरांत सर्वाधिक ५३.८३ मिमी सरासरी पावसाची नोंद झाली आहे. वेधशाळेच्या नोंदीनुसार कुलाबा येथे ४३.८ मिमी आणि सांताक्रूझ येथे २०.० मिमी पावसाची नोंद झाली..Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचे ‘मुख्य नेता’पद आधारहीन; उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा.धरण उपयुक्त साठा (%)अ.वैतरणा ८०.५७मोडक सागर ९९.९९तानसा ९९.१०मध्य वैतरणा ९१.८७भातसा ८६.४३विहार १००तुळशी ९९.४६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.