मुंबई

Mumbai Monsoon: मुंबईत आज मुसळधारेचा इशारा;वाहतूक सुरळीत; समुद्रात ४.६८ मीटर उंचीच्या मोठ्या लाटा

Mumbai Likely to Receive Heavy Rain in Next 24 Hours: मुंबई पाऊस, मुसळधार पाऊस, समुद्राच्या लाटा मुंबईत पुढील २४ तासांत काही भागांत मुसळधार पावसाचा अंदाज असून समुद्रात ४.६८ मीटर उंचीच्या लाटा येण्याची शक्यता आहे.
Mumbai Monsoon

Mumbai Monsoon

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​मुंबई: शहर आणि उपनगरांमध्ये मंगळवारी दिवसभर पावसाचा जोर दिसला. काही भागांत पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळल्या असल्या, तरी मुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाणारी लोकल, बेस्ट बस आणि रस्ते वाहतूक सुरळीत सुरू होती. त्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांना फारसा मनस्ताप सहन करावा लागला नाही.

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