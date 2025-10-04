मुंबई

Ramdas Kadam: चंद्रग्रहण रात्री दोन नग्न बाबा आणि बोकड, पत्नीवर आरोपांमुळे दुःख; कदमांचा भयंकर दावा

शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी दसरा मेळ्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत गंभीर आरोप केले. यानंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनीदेखील पलटवार केला. १९९३ मध्ये रामदास कदम यांच्या पत्नीने स्वतःला जाळून घेतले होते. याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. दरम्यान, रामदास कदम यांनी अनिल परबांच्या आरोपाला उत्तर दिलं आहे.

