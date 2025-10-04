Ramdas Kadam: चंद्रग्रहण रात्री दोन नग्न बाबा आणि बोकड, पत्नीवर आरोपांमुळे दुःख; कदमांचा भयंकर दावा

शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी दसरा मेळ्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत गंभीर आरोप केले. यानंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनीदेखील पलटवार केला. १९९३ मध्ये रामदास कदम यांच्या पत्नीने स्वतःला जाळून घेतले होते. याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. दरम्यान, रामदास कदम यांनी अनिल परबांच्या आरोपाला उत्तर दिलं आहे..अनिल परब अर्धवट वकीलरामदास कदम म्हणाले, “अनिल परब अर्धवट वकील आहेत. बाळासाहेब मृत्यू प्रकरणात CBI चौकशी करावी, यासाठी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देणार आहे. मी कुठल्या बाकड्यावर झोपलो हे पाहणारा तू कोण? आम्ही बाहेर पडलो म्हणून तू आता तिथे आहेस. चंद्रग्रहणाच्या रात्री 12 वाजता तुम्ही कोळीवाड्याच्या स्मशानभूमीत माझ्या आणि मुलाच्या नावाने बकरा कापला होता. दोन नग्न बाबा देखील होते. बघणाऱ्यांनी हे मला सांगितलं आहे.”.स्टोव्हमुळे पत्नीला आग लागली“पन्नास वर्षे मी मातोश्रीमध्ये काढली. पोलिसांनी दोन लाठ्या मारल्या म्हणून तुम्ही मोठे नेते होत नाही. उद्धव ठाकरेंनी यावर बोलावं. स्टोव्हमुळे पत्नीला आग लागली होती. मीच माझ्या पत्नीला वाचवलं होतं. माझी कधीही तयारी आहे, करा चौकशी. सिद्ध झालं नाही तर काय शिक्षा द्यायची ते देखील सांगा. स्टोव्हवर जेवण बनवत असताना पत्नी जळाली, मी तिला वाचवलं. मी मानहानीचा दावा करणार आहे.”.Anil Parab : रामदास कदमांच्या बायकोनं जाळून घेतलं? परबांनी थेट घरातल्याच मुद्द्याला हात घातला, ३० वर्षांपूर्वीचा इतिहास उगाळला.पत्नीच्या नावावर बार नव्हता“तसेच, पत्नीच्या नावावर बार नव्हता, ऑर्केस्ट्रा होता. खोटी अफवा देऊन आमची मानहानी करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या पत्नीबाबत बोलल्यामुळे मला दुःख झालं. बाळासाहेब यांच्या बाबतीत एखादा विषय कोर्टात जावा, मला पटत नव्हतं. पण या अगोदर मी आता CBI चौकशीची मागणी करतो,” असे रामदास कदम म्हणाले..अनिल परब यांच्याकडे केबलचा पैसा“अनिल परब यांच्याकडे केबलचा पैसा खूप जास्त आहे. उद्धव ठाकरे यांनी अनेक आमदारांचं मीठ खाल्लं आहे. उद्धव ठाकरे नमकहराम आहेत. माझी पत्नी भाजली तेव्हा बाळासाहेब स्वतः रुग्णालयात आले होते. थापाचं स्टेटमेंट घ्या, तेव्हा सत्य कळेल. बाळासाहेब गेल्यानंतर एकाही मेळाव्यात मला बोलू दिलं नाही. जीव वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे मला पुढे करायचे,” असेही कदम म्हणाले..Anil Parab: मृत्यूनंतर खरंच बाळासाहेबांच्या हाताचे ठसे घेतले? अनिल परबांनी फोटो दाखवत कदमांची बुद्धी काढली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.