मुंबई

Fire on Ship : मुंबईच्या समुद्रात बचावकार्याचा थरार! ‘रेसारेक्स-२६’मध्ये जहाजाला आग, समुद्रात पडलेल्या व्यक्तीची सुटका; हेलिकॉप्टरमधून जखमींचे स्थलांतर

जहाजाला भीषण आग लागली... समुद्रात व्यक्ती पडली... जखमीला तातडीने बाहेर काढायचे आहे... अशा विविध आपत्कालीन परिस्थितींचा सामना.....
Fire on Ship rescue drill

Fire on Ship rescue drill

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सकाळ वृत्तसेवा
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- नितीन बिनेकर

मुंबई - जहाजाला भीषण आग लागली... समुद्रात व्यक्ती पडली... जखमीला तातडीने बाहेर काढायचे आहे... अशा विविध आपत्कालीन परिस्थितींचा सामना करण्याचा थरारक सराव गुरुवारी मुंबईच्या समुद्रात झाला. भारतीय तटरक्षक दलाने आयोजित केलेल्या ‘रेसारेक्स-२६’ या प्रादेशिक सागरी शोध व बचाव सरावात हेलिकॉप्टर, गस्ती नौका आणि विशेष बचाव पथकांच्या मदतीने विविध मोहिमांचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करण्यात आले.

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