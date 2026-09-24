Fire on Ship : मुंबईच्या समुद्रात बचावकार्याचा थरार! ‘रेसारेक्स-२६’मध्ये जहाजाला आग, समुद्रात पडलेल्या व्यक्तीची सुटका; हेलिकॉप्टरमधून जखमींचे स्थलांतर

- नितीन बिनेकरमुंबई - जहाजाला भीषण आग लागली... समुद्रात व्यक्ती पडली... जखमीला तातडीने बाहेर काढायचे आहे... अशा विविध आपत्कालीन परिस्थितींचा सामना करण्याचा थरारक सराव गुरुवारी मुंबईच्या समुद्रात झाला. भारतीय तटरक्षक दलाने आयोजित केलेल्या ‘रेसारेक्स-२६’ या प्रादेशिक सागरी शोध व बचाव सरावात हेलिकॉप्टर, गस्ती नौका आणि विशेष बचाव पथकांच्या मदतीने विविध मोहिमांचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करण्यात आले..विविध यंत्रणांचा सहभागमुंबईच्या किनाऱ्यालगतच्या व्यस्त सागरी मार्गांवर एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास विविध यंत्रणांमध्ये किती जलद समन्वय होतो, याची चाचणी या सरावातून घेण्यात आली. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, सीमाशुल्क विभाग, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आणि मत्स्य विभागाचे अधिकारी यात सहभागी झाले. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी तटरक्षक दलाच्या ‘सम्राट’ या जहाजावरून सरावाची पाहणी केली..आगीवर नियंत्रण, जखमींची सुटकाऑफशोअर सप्लाय व्हेसलला आग लागल्याचे गृहीत धरून तटरक्षक दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणण्याची कार्यवाही केली. आग अन्य भागांत पसरू नये, यासाठी पाण्याचा मारा करून जहाजाचा परिसर थंड करण्यात आला.‘एएलएच एमके-३’ हेलिकॉप्टरच्या मदतीने समुद्रातून जखमी व्यक्तीला बाहेर काढण्याचे प्रात्यक्षिकही झाले. बचाव बकेटच्या सहाय्याने जखमीला हेलिकॉप्टरमध्ये सुरक्षितपणे हलविण्यात आले. तसेच मच्छीमारी नौकेवरून समुद्रात पडलेल्या व्यक्तीच्या बचावासाठी ‘चेतक’ हेलिकॉप्टरमधून प्रशिक्षित बचाव पथकाला समुद्रात उतरविण्यात आले..आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोडसमुद्रात अडकलेल्या व्यक्तीपर्यंत तातडीने बचाव साधन पोहोचविण्यासाठी रिमोटली ऑपरेटेड लाइफबॉयचा वापर करण्यात आला. याशिवाय तटरक्षक दलाच्या गस्ती नौका आणि इंटरसेप्टर बोटींच्या माध्यमातून बचावकार्याचा समन्वय साधण्यात आला..‘सागरी सुरक्षेसाठी समन्वय महत्त्वाचा’महाराष्ट्राचे तटरक्षक दलाचे कमांडर डीआयजी सुधाकर पाटील यांनी सागरी सुरक्षेसाठी नागरी प्रशासन आणि सशस्त्र दलांमधील समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. तटरक्षक दल इतर संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने शोध व बचावकार्य करण्यासाठी सदैव सज्ज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरावातील अचूकता आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयाचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.