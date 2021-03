मुंबईत कोरोनाचं तांडव सुरूच, गेल्या २४ तासांत पुन्हा नवा उच्चांक

मुंबई , 27 : मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून आजही एकूण 6123 नवीन कोरोना सापडले आहेत. तर आज 12 मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे पालिका प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. तर, सक्रिय रुग्णही वाढले असून गेल्या काही दिवसातील वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे मुंबईतील सक्रिय कोरोना रुग्ण संख्येने 41,609 हजारांचा टप्पा गाठला आहे. सक्रिय रुग्ण वाढत असल्याने चिंताही वाढली आहे. कोरोनाचा पुन्हा एकदा मुंबईत शिरकाव झाला असून आज तब्बल 6124 नवीन रुग्ण आढळल्याने कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 3 लाख 91 हजार 751 वर पोहोचला आहे. तर दिवसभरात 12 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 11 हजार 641 वर पोहोचला आहे. दरम्यान, आज 2294 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 3 लाख 37 हजार 555 रुग्णांनी कोरोनाला हरवले आहे. मुंबईत सध्या 41,609 सक्रिय रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मोठी बातमी : कोरोनाबाबतचे १० नवे नियम जारी, वाचा १५ एप्रिलपर्यंतची नवी नियमावली मुंबईतील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 86 टक्के आहे. तर कोरोना रुग्णवाढीचा सरासरी दर हा 1.06 टक्के आहे. रुग्ण दुपटीचा कालावधीही कमी होऊन 63 दिवसांवर आला आहे. आतापर्यंत मुंबईत 39 लाख 36 हजार 930 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. मुंबईत आज मृत झालेल्या 09 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 07 पुरुष तर 05 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मुंबईत 53 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 551 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 25 हजार 134 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 934 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. अत्यंत गंभीर : मुंबईत अक्षरशः मिनिटा-मिनिटाला आढळतायत पॉझिटिव्ह रुग्ण, पायाखालची जमीन सरकावणारा रिपोर्ट जी नाॅर्थमध्ये नवीन 184 रुग्णांची नोंद धारावी, दादर आणि माहीममध्ये आज दिवसभरात 184 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे या तिन्ही ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 16 हजार 297 वर पोहोचली आहे. आज धारावीत 50 , दादरमध्ये 55, आणि माहिममध्ये आजच्या दिवसात सर्वाधिक 79 रुग्ण सापडले आहेत. mumbai sets new record of corona more than six thousand new corona patients detected

