Mumbai sex racket चा पर्दाफाश, युगांडाच्या दोन महिलांची सुटका; बोगस ग्राहकाच्या मदतीने पोलिसांनी रचला सापळा

मुंबई पोलिसांनी अंधेरी भागात एका आलिशान हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या अवैध देहव्यापाराच्या जाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत युगांडा देशातील दोन महिलांना यशस्वीरित्या मुक्त करण्यात आले असून, हॉटेलच्या चार कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेने मुंबईतील अशा गुप्त व्यवसायांच्या विरोधात पोलिसांच्या सतर्कतेची चर्चा सुरू झाली आहे..सहार पोलिस स्टेशनच्या टीमने अंधेरी पूर्वेकडील ए. के. रोडवर असलेल्या मोठ्या हॉटेलवर अचानक छापा टाकला. हे हॉटेल परदेशी महिलांच्या सहभागाने चालणाऱ्या एका हाय-प्रोफाइल सेक्स रॅकेटचे केंद्रबिंदू असल्याचे उघडकीस आले..बनावट ग्राहकाची मदतपोलिसांनी या कारवाईसाठी एका बनावट ग्राहकाची मदत घेतली होती. या व्यक्तीने रॅकेटशी संपर्क साधून व्यवहार सुरू केला आणि त्याच वेळी पोलिसांनी हॉटेलवर धाड घालून संपूर्ण जाळे उध्वस्त केले. या सापळ्यामुळे अवैध क्रियाकलापांना चांगलाच धक्का बसला आहे..Mumbai Local: लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार! अनेक गाड्या रद्द होणार; पण कधी? रेल्वे प्रशासनाची महत्त्वाची माहिती .एका महिलेचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाहीअटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये हॉटेलचे मॅनेजर तसेच कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हे सर्व जण या रॅकेटमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत असल्याचे पुरावे पोलिसांना मिळाले. मात्र, हॉटेलचे मालक आणि केनियाच्या जास्मिन नावाच्या एका महिलेचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही. पोलिसांनी या फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली असून, लवकरच त्यांना ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे..गुन्हा नोंदवलासुटका करण्यात आलेल्या दोन युगांडियन महिलांना नोकरीच्या नावाखाली फसवून भारतात आणण्यात आले होते, असा आरोप आहे. या महिलांना वैद्यकीय तपासणीनंतर सुरक्षित ठिकाणी म्हणजे सुधारगृहात हलवण्यात आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात भारतीय दंड संहिता आणि पीटा कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवला आहे..Mumbai: आधी पाठलाग, सेल्फीसाठी १५ मिनिटे त्रास अन्...; मुंबईत विदेशी महिला पर्यटकासोबत नको ते कृत्य, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली....