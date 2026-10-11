Mumbai Protest Faceoff : "काय करायचं ते करा!"; शिवाजी पार्कवर पोलिसांनी अडवताच अमित ठाकरे भडकले, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

मुंबई : सीजेपीच्या (CJP) आंदोलनावरून मुंबईत सुरू असलेल्या संघर्षात मनसे नेते अमित ठाकरे आक्रमकपणे मैदानात उतरले आहेत. दादर येथील शिवाजी पार्क परिसरात पोलिसांनी अडवल्यानंतर अमित ठाकरे यांचा संताप अनावर झाला. "तुम्हाला काय करायचं ते करा, आम्ही मागे हटणार नाही," असा संतप्त इशारा त्यांनी पोलिसांना दिला. या वेळी पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली असून, अखेर पोलिसांनी अमित ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात नेले आहे..शिवाजी पार्कवर पोलिसांची नाकेबंदी अन् खडाजंगीनिवडणूक आयोगाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या सीजेपीच्या तरुणांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमार आणि धरपकडीच्या निषेधार्थ अमित ठाकरे शिवाजी पार्क येथे पोहोचले होते. मात्र, खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी शिवाजी पार्कच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर कडेकोट बॅरिकेडिंग केले होते. पोलिसांनी अमित ठाकरे यांना पुढे जाण्यापासून रोखताच मनसे कार्यकर्ते प्रचंड आक्रमक झाले. या वेळी पोलीस अधिकारी आणि अमित ठाकरे यांच्यात थेट समोरासमोर जोरदार शाब्दिक वाद झाला..CJP Leaders Serious Allegation : "आमचे मोबाईल घेतले होते, त्यावेळी त्यात खोटे पुरावे घातल्याची आम्हाला भीती!"; सुटकेनंतर सीजेपीच्या नेत्यांचा पोलिसांवर गंभीर आरोप."ताब्यात घेतलेल्या तरुणांना तात्काळ सोडा!"पोलिसांच्या भूमिकेवर कडाडून टीका करताना अमित ठाकरे म्हणाले, "शांततेच्या मार्गाने लोकशाही हक्कासाठी लढणाऱ्या तरुणांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व आंदोलक तरुणांची तात्काळ बिनशर्त सुटका करण्यात यावी." .वाढता तणाव लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्काळ पावले उचलत अमित ठाकरे यांना ताब्यात घेतले आणि पोलीस वाहनातून शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात हलवले. ठाकरे बंधू थेट रस्त्यावर उतरल्याने सध्या संपूर्ण दादर आणि शिवाजी पार्क परिसराला छावणीचे स्वरूप आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.