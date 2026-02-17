मुंबई

Mumbai Crime : शिवाजीनगर हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; मुख्य आरोपी नदीमचा साथीदार 'रिझवान DJ'ला अटक, 40 लाखांचे अमली पदार्थ जप्त

Arrest of Rizwan DJ in Shivajinagar Case : मुंबईतील शिवाजीनगर हत्या प्रकरणी रिझवान DJ ला अटक झाली असून पोलिसांनी त्याच्याकडून 40 लाखांचे अमली पदार्थ जप्त केले.
Mumbai Crime News

Mumbai Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : शिवाजीनगर येथे घडलेल्या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी (Mumbai Shivajinagar Case) मोठी कारवाई करत मुख्य आरोपी नदीमचा साथीदार रिझवान अन्सारी उर्फ ‘रिझवान DJ’ याला अटक (Rizwan DJ Arrested) केली आहे. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी आरोपीकडून सुमारे 40 लाख रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
Drugs Mumbai
drug case
crime marathi news
Mumbai Crime
drug network

Related Stories

No stories found.