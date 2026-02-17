Mumbai Crime : शिवाजीनगर हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; मुख्य आरोपी नदीमचा साथीदार 'रिझवान DJ'ला अटक, 40 लाखांचे अमली पदार्थ जप्त

मुंबई : शिवाजीनगर येथे घडलेल्या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी (Mumbai Shivajinagar Case) मोठी कारवाई करत मुख्य आरोपी नदीमचा साथीदार रिझवान अन्सारी उर्फ ‘रिझवान DJ’ याला अटक (Rizwan DJ Arrested) केली आहे. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी आरोपीकडून सुमारे 40 लाख रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली..शिवाजीनगर पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे सापळा रचून ही कारवाई केली. यापूर्वी शिफाच्या हत्या प्रकरणात रिझवानची चौकशी करण्यात आली होती. तपासादरम्यान ड्रग्स रॅकेट आणि हत्येचा परस्पर संबंध असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे..तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, नदीम आणि तब्बो हे लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. मात्र, नदीमचे शिफासोबत संबंध वाढल्यामुळे त्यांच्या नात्यात वाद निर्माण झाला. या वादातून तब्बोने शिफाला घरी बोलावून झालेल्या भांडणानंतर तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. या गुन्ह्यात साजिद आणि कलाम यांनी मदत केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..Pune Leopard News : चुलीसमोर शेंगा फोडताना समोर आला बिबट्या; मांजराचा पाठलाग करताना 70 वर्षीय आजीवर घातली झडप, नातीनं आरडाओरडा केला अन्....या प्रकरणात आतापर्यंत चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून आणखी काही संशयितांचा शोध सुरू आहे. नदीम आणि तब्बो हे ड्रग्स सिंडीकेट चालवत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. जप्त केलेल्या अमली पदार्थांच्या आधारे या रॅकेटचा विस्तार आणि इतर संबंधित आरोपींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे..दरम्यान, हत्या आणि अमली पदार्थांच्या रॅकेटचा संबंध स्पष्ट करण्यासाठी पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू असून, लवकरच आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.