Cordelia Sky : १,५०० ड्रोनच्या रोषणाईने मुंबईचे आकाश उजळले! ‘कॉर्डेलिया स्काय’चे आगमन

मुंबई - मुंबईच्या आकाशात १,५०० ड्रोनच्या नेत्रदीपक रोषणाईतून ‘कॉर्डेलिया स्काय’ या नव्या क्रूझ जहाजाचे आगमन साजरे करण्यात आले. महालक्ष्मी रेसकोर्स परिसरात रविवारी झालेल्या या सोहळ्यात ड्रोनच्या माध्यमातून भारत, मुंबई आणि नव्या जहाजाच्या प्रतिमा साकारण्यात आल्या. या जहाजामुळे कॉर्डेलिया क्रूझेसच्या ताफ्यात आता दोन जहाजे झाली असून, मुंबई आणि कोची या दोन बंदरांवरून क्रूझ सफरींचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.२०२१ मध्ये सेवा सुरू केल्यापासून कॉर्डेलिया क्रूझेसने आठ लाखांहून अधिक प्रवाशांचे स्वागत केले आहे. आता नव्या जहाजाच्या समावेशामुळे कंपनीची प्रवासी क्षमता वाढणार असून, २०२७ मध्ये तिसरे जहाज ‘कॉर्डेलिया सन’ ताफ्यात दाखल होणार आहे..दोन जहाजांतून वाढणार प्रवासी क्षमता‘कॉर्डेलिया स्काय’ मुंबईहून, तर ‘कॉर्डेलिया एम्प्रेस’ कोचीहून सेवा देईल. दोन्ही जहाजांमध्ये मिळून १,७९८ स्टेटरूम्स असून, एका खोलीत दोन प्रवासी या निकषानुसार सुमारे ३,५९६ प्रवाशांची क्षमता आहे. यामुळे कंपनीची प्रवासी क्षमता सुमारे १२६ टक्क्यांनी वाढणार आहे. पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील पर्यटकांना त्यामुळे क्रूझ प्रवासासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील..जहाजावर आलिशान सुविधा२५८ मीटर लांबी आणि ७७ हजार १०४ ग्रॉस टनेज असलेल्या ‘कॉर्डेलिया स्काय’मध्ये १,००२ स्टेटरूम्स आहेत. त्यात २४५ मिनी-सुइट्सचा समावेश आहे. जेवणासाठी १० ठिकाणे, ११ बार आणि लाउंज, ९३० आसनांचे थिएटर, दोन जलतरण तलाव आणि पाच हॉट टब अशा सुविधा जहाजावर आहेत. याशिवाय ३० हजार चौरस फुटांहून अधिक खुली डेक जागा उपलब्ध आहे.भारतीय प्रादेशिक पदार्थांसह इटालियन खाद्यपदार्थ आणि सुशीचा आस्वाद प्रवाशांना घेता येईल. शाकाहारी आणि जैन भोजनाचे पर्यायही आहेत. मनोरंजनाचे कार्यक्रम, नाट्यप्रयोग, आरोग्य व तंदुरुस्तीच्या सुविधा आणि मुलांसाठी स्वतंत्र जागा यांचाही जहाजावर समावेश आहे..गोवा, लक्षद्वीपसह परदेशवारी‘कॉर्डेलिया स्काय’ची मुंबईहून पहिली व्यावसायिक समुद्रसफर २३ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. दोन रात्रींची समुद्रसफर, गोव्याला तीन रात्रींची सहल, लक्षद्वीपला चार रात्रींची सफर आणि गोवा व लक्षद्वीप या दोन्ही ठिकाणांचा समावेश असलेली पाच रात्रींची सहल असे पर्याय उपलब्ध असतील.चेन्नईहून सात रात्रींच्या आग्नेय आशिया समुद्रसफरींचेही नियोजन आहे. या प्रवासात फुकेत, लंगकावी, क्वालालंपूर आणि सिंगापूर या ठिकाणांना भेट देता येईल..कोचीहून २५ ऑक्टोबरपासून सेवा‘कॉर्डेलिया एम्प्रेस’ २५ ऑक्टोबरपासून कोचीहून व्यावसायिक सेवा सुरू करणार आहे. येथून शनिवार-रविवारच्या छोट्या सहली, लक्षद्वीपसाठी विस्तारित समुद्रसफरी तसेच मालदीवमधील माले आणि श्रीलंकेतील कोलंबो या ठिकाणांसाठी आंतरराष्ट्रीय सफरींचे पर्याय असतील. लक्षद्वीपमधील मिनिकॉय आणि कवरत्ती या बेटांचाही प्रवासात समावेश असेल. या सेवेमुळे दक्षिण भारतातील पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.कॉर्डेलिया क्रूझेसचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी युर्गेन बेलोम यांनी सांगितले की, भारतीयांसाठी क्रूझ प्रवास हा सुट्टीचा लोकप्रिय पर्याय बनवणे हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. नव्या जहाजाचे आगमन आणि कोचीहून सुरू होणारी सेवा हे त्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. २०२७ मध्ये तिसरे जहाज दाखल झाल्यानंतर कंपनीच्या विस्ताराला आणखी गती मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.