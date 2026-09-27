मुंबई

Maharashtra ST concession: प्रवासी कार्डद्वारेच ऑक्टाेबरपासून सवलत ; एसटीकडून क्यूआर कोड पावती महिनाभर ग्राह्य धरणार

अमृत ज्येष्ठ, ज्येष्ठ नागरिक व महिला प्रवाशांसाठी एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य; नोंदणीच्या क्यूआर पावतीवर ३० दिवसांपर्यंत सवलतीचे तिकीट
NCMC Card Mandatory from October for ST Bus Concessions

NCMC Card Mandatory from October for ST Bus Concessions

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या विविध सवलत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी एक ऑक्टोबरपासून एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कार्ड नोंदणी आणि वितरणाची प्रक्रिया राज्यभरातील आगार आणि बस स्थानकांवर सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे. तसेच कार्डची नोंदणी केल्यावर क्यूआर कोड पावतीवर महिनाभर सवलत मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
ST
atm card
bus accident
MSRTC
Bus accident in Maharashtra
bus accident damage compensation
Marathi News Esakal
www.esakal.com