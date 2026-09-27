Maharashtra ST concession: प्रवासी कार्डद्वारेच ऑक्टाेबरपासून सवलत ; एसटीकडून क्यूआर कोड पावती महिनाभर ग्राह्य धरणार

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या विविध सवलत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी एक ऑक्टोबरपासून एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कार्ड नोंदणी आणि वितरणाची प्रक्रिया राज्यभरातील आगार आणि बस स्थानकांवर सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे. तसेच कार्डची नोंदणी केल्यावर क्यूआर कोड पावतीवर महिनाभर सवलत मिळणार आहे. .एसटी महामंडळाकडून एनसीएमसी कार्ड नोंदणी केल्यानंतर मिळालेली क्यूआर कोड असलेली पावती वाहकाच्या ईटीएम मशीनवर स्कॅन करून सवलतीचे तिकीट घेता येणार आहे. ही नोंदणी पावती ३० दिवसांपर्यंत ग्राह्य राहणार आहे. या कालावधीत प्रवाशांनी एनसीएमसी कार्ड ॲक्टिव्ह करून त्यात टॉप अप करणे आवश्यक आहे..आधार कार्डवरील बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे न उमटल्यामुळे नोंदणीमध्ये अडचण येणाऱ्या पात्र लाभार्थींसाठीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. आधार कार्डशी संलग्न मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त होणाऱ्या ओटीपीच्या आधारे एनसीएमसी कार्ड नोंदणी करण्याची कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे..‘भीम ॲप’द्वारे टाॅप अप सुविधाएनसीएमसी कार्डमध्ये रक्कम भरण्यासाठी भीम ॲपद्वारे टॉप अप करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कार्डच्या मागील बाजूस असलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून टॉप अप करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.