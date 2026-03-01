मुंबई

Ferry Boat: कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई ते विजयदुर्ग रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू, प्रवासाचा वेळ आणि खर्च किती?

Ro-Pax Ferry Service: मुंबई ते विजयदुर्ग रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे आता कोकणवासीयांचा प्रवास अधिकच जलद होणार आहे.
मुंबई : मुंबई ते विजयदुर्ग यादरम्यानची बहुप्रतीक्षित एमटूएम रो-पॅक्स जलवाहतूक सेवा रविवारपासून (ता. १) प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. या सेवेमुळे कोकणवासीयांना सागरी मार्गाने जलद, आरामदायी आणि आनंददायी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

