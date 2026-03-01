Ferry Boat: कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई ते विजयदुर्ग रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू, प्रवासाचा वेळ आणि खर्च किती?

मुंबई : मुंबई ते विजयदुर्ग यादरम्यानची बहुप्रतीक्षित एमटूएम रो-पॅक्स जलवाहतूक सेवा रविवारपासून (ता. १) प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. या सेवेमुळे कोकणवासीयांना सागरी मार्गाने जलद, आरामदायी आणि आनंददायी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले..या सेवेच्या शुभारंभानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्या ‘एक्स’वरील ट्विटला रीपोस्ट करत शुभेच्छा दिल्या. आपल्या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई ते विजयदुर्ग यादरम्यान रो-पॅक्स फेरीसेवा १ मार्च २०२६ पासून सुरू होत आहे. या सेवेच्या माध्यमातून कोकणवासीयांना सागरी मार्गाने जलद आणि आरामदायी प्रवास करता येणार आहे. या फेरीमुळे अवघ्या सहा ते सात तासांत मुंबईहून विजयदुर्ग येथे पोहोचणे शक्य होईल. .Chembur Accident: चेंबूर मजूर मृत्यू प्रकरण! विकसकावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल, महापौरांचे निर्देश.महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेली ही सेवा मुंबई आणि कोकण यादरम्यानच्या सागरी दळणवळणासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच प्रवासाचा वेळही मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे..Mumbai Pune Expressway: पुन्हा टँकर उलटला तर एअरलिफ्ट करणार, चाचणी सुरू; मंत्र्यांनी दिले अपडेट .दरम्यान, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनीही या सेवेबाबतची माहिती त्यांच्या अधिकृत ‘एक्स’ हँडलवरून शेअर केली होती. त्यांच्या या ट्विटला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रीपोस्ट करत प्रकल्पाचे स्वागत केले. मंत्री राणे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार झाल्याचेही या वेळी नमूद करण्यात आले..वाहनांसाठी भाडेXL (अतिरिक्त मोठी कार) : ९ हजारL (मोठी कार) : ८ हजारM (मध्यम कार) : ७ हजारS (लहान कार) : ६ हजारतिकीट दर (प्रवासी)इकॉनॉमी : ३ हजार रु.प्रीमियम इकॉनॉमी : ५ हजार रु.बिझनेस : ७ हजार रु.फर्स्ट क्लास : ९ हजार रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.