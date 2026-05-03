Mumbai Viral Video: भाजपच्या मोर्चात गिरीश महाजनांना महिलेनं झापलं? आता तिनेच सांगितलं सत्य; म्हणाली- माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवून...

सोशल मीडियावर काही दिवसापूर्वी मुंबईतील भाजपच्या मोर्चा दरम्यान एका महिलेने वाहतूक कोंडींवरुन मंत्री गिरीश महाजन यांना झापल्याचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता, या व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले आणि त्या महिलेचे सर्वत्र कौतुक झाले. मात्र या घटनेवबाबत खुद्द त्या महिलेनेच पुढे येऊन या संपूर्ण कहाणी सांगितली आहे.या महिलेचे नाव टीना चौधरी असून तिने तिने खुलासा केला की,ती पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी दीड तास विनंती करत होती पण तिच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले; तिची लहान मुलगी ही कारमध्ये अडकली होती आणि ती घाबरली होती आणि केवळ याच कारणामुळे परिस्थिती इतक्या टोकाला गेली..टीना चौधरी यांनी व्हिडिओ द्वारे स्पष्ट केले की, मदत मागण्यासाठी त्यांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. मात्र, कोणीही प्रतिसाद दिला नाही किंवा कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही. व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक क्षण असा होता, जिथे टीना एक बाटली जमिनीवर आपटताना दिसत आहेत याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, पोलिसांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांनी तसे केले. इतर कोणताही उपाय कामाला येत नसल्याचे त्यांना वाटले. .२१ एप्रिलला नेमकं घडलं? टीना चौधरी आपल्या मुलीला संगीत म्युझिक क्लासमध्ये सोडण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यांनी आपल्या मुलीला दुपारी ४:०० वाजता तिथे सोडले आणि तिला परत आणण्यासाठी दुपारी ४:४५ वाजता जाण्याचे ठरले होते. मात्र, परत येत असताना, एका ठिकाणी त्यांची गाडी वाहतूक कोंडीत अडकली..त्या २५ मिनिटे आपल्या गाडीतच बसून राहिल्या पण वाहतुकीत अजिबात हालचाल होत नव्हती. त्यानंतर, परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी त्या आपल्या गाडीतून बाहेर पडल्या. तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की, दोन बसेस रस्त्याच्या मधोमध उभ्या होत्या आणि त्या तिथून हलवल्या जात नव्हत्या. तोपर्यंत सायंकाळचे ६:१५ वाजले होते. आपली मुलगी एकटीच वाट पाहत असल्याने टीना यांची चिंता वाढत चालली होती. नेमक्या याच वेळी, त्यांच्यासमोर भेट मंत्री गिरीश महाजन आले जे जे त्याच परिसरात भाजपच्या मोर्चात उपस्थित होते. .टीना यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की, "त्या संपूर्ण गर्दीमध्ये आणि त्या संपूर्ण मोर्चा, महाजन हेच एकमेव असे व्यक्ती होते, ज्यांनी निदान माझे म्हणणे ऐकून घेण्याचा प्रयत्न तरी केला." केवळ शमहाजन यांच्याच सांगण्यावरून त्या दोन बसेस अखेर तिथून हलवण्यात आल्या आणि रस्ता मोकळा झाला..मंत्री गिरीश महाजन यांना झापल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर टीना यांना असंख्य मेसेजे आले. काहींनी त्यांच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावर टीना यांनी सर्वांचे आभार मानले. मात्र आता त्यांनी व्हिडिओत सांगितले आहे की, या घटनेचा वापर कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाविरुद्ध 'शस्त्र' म्हणून करू नये, असे आवाहन तिने जनतेला केले. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे झाले तर "इतरांवर निशाणा साधण्यासाठी माझ्या खांद्यांवर बंदूक ठेवू नका, सर्वच राजकीय पक्ष अगदी सरसकटपणे सामान्य जनतेकडे कमी अधिक प्रमाणात अशाच प्रकारच्या बेपर्वाईने पाहतात.".काही व्यक्तींनी टीना यांना आपला 'आवाज'बनावे अशी इच्छा व्यक्त केली. यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, "मला तुमचा आवाज बनण्याची गरजच काय आहे? तुमच्याकडे तुमचा स्वतःचा आवाज आधीच आहे.".कुटुंबाची लष्कराच्या सेवेची पार्श्वभूमी टीना यांनी आपल्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीबद्दलची माहितीही दिली. त्यांच्या आजोबांनी भारतीय सैन्यात सेवा बजावली होती. त्यांचे वडीलही भारतीय सैन्यात होते आणि त्यांनी दोन युद्धांमध्ये सहभाग घेतला होता. एकूणच, त्यांच्या विस्तारित कुटुंबातील आठ सदस्यांनी लष्करात सेवा केली आहे. पोलीस आणि जनसेवेबाबतचा आपला दृष्टिकोन मांडण्यासाठी त्यांनी हा प्रसंग सर्वांसमोर ठेवला. ती म्हणाली, "जेव्हा तुम्ही गणवेश परिधान करता, तेव्हा तुम्ही जनसेवेचे कार्य करत असता. याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्हाला इतरांचा अपमान करण्याचा किंवा त्यांना धाकदपटशा दाखवण्याचा अधिकार मिळाला आहे.".