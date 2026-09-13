मुंबई

Mumbai Traffic: मुंबईकरांचं टेन्शन वाढलं! 'या' सात महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतूक बंद, गणेशोत्सवानिमित्त प्रशासनाचा निर्णय

Mumbai Traffic Diversion: गणेशोत्सवानिमित्त मुंबईतील सात महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. यामुळे जनतेने पर्यायी मार्गाचा वापर करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
Mumbai Traffic Diversion For Ganeshotsav

Mumbai Traffic Diversion For Ganeshotsav

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : गणेशोत्सवानिमित्त लालबाग, परळ, काळाचौकी परिसरात होणारी गणेशभक्तांची गर्दी लक्षात घेता, वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १४ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत परिसरातील रस्ते वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे, तर सात मार्गावरील वाहतूक २४ तास तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे.

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