मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ईद-ए-मिलाद मिरवणुकीनिमित्त 'या' मार्गांवरील वाहतूक पूर्णतः बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?

Mumbai Road Closure For Eid-a-Milad : ईद-ए-मिलाद मिरवणुकीनिमित्त मुंबईतील अनेक मार्गांवरील वाहतूक बंद करण्यात येणार आहे. यामुळे पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे वाहतूक विभागाने वाहनचालकांना आवाहन केले आहे.
Mumbai Traffic diversions

Mumbai Traffic diversions

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ईद-ए-मिलादनिमित्त जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई येथील एस. व्ही. रोडवरील ए-१ दरबार हॉटेल जंक्शन ते अंबोली नाका (सीझर रोड) या परिसरात मोठ्या संख्येने भाविक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. मिरवणुकीदरम्यान वाहतूक सुरळीत राहावी बुधवारी रस्ते वाहतूक बदल करण्यात आले आहेत.

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