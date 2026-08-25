Mumbai News: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ईद-ए-मिलाद मिरवणुकीनिमित्त 'या' मार्गांवरील वाहतूक पूर्णतः बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?

मुंबई : ईद-ए-मिलादनिमित्त जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई येथील एस. व्ही. रोडवरील ए-१ दरबार हॉटेल जंक्शन ते अंबोली नाका (सीझर रोड) या परिसरात मोठ्या संख्येने भाविक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. मिरवणुकीदरम्यान वाहतूक सुरळीत राहावी बुधवारी रस्ते वाहतूक बदल करण्यात आले आहेत..रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने, पोलिस वाहने व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना सदर वाहतूक निबंध लागू राहणार नाहीत. वरील वाहतूक बदलांची नोंद घेऊन पर्यायी मार्गाचा वापर करावा व वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे. गोरेगाव पश्चिमेकडून एस. व्ही. रोडने दक्षिणेकडे ए-१ दरबार हॉटेल जंक्शनच्या दिशेने जाणारी वाहने मृणालताई गोरे उड्डाणपूल जंक्शन येथे डावीकडे वळून पश्चिम द्रुतगती महामार्गमार्गे इच्छितस्थळी जातील..Mumbai Accident: शाळेतून परतताना काळाचा घाला, विविध घटनेत २ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; दोन घरांत दुःखाचा डोंगर .तसेच अंधेरी पश्चिमकडून एस. व्ही. रोडने उत्तरेकडे बेहरामबागच्या दिशेने जाणारी वाहने सीझर रोड जंक्शन किंवा जे. पी. रोड जंक्शन येथे डावीकडे वळून लिंक रोडमार्गे इच्छितस्थळी जातील. ओशिवरा लिंक रोडमार्गे रिलीफ रोडने एस. व्ही. रोडच्या दिशेने येणारी वाहने काजूपाडा जंक्शन येथे उजवीकडे वळून बेहरामबाग व शास्त्रीनगर रोडमार्गे इच्छितस्थळी जातील..वाहतूक प्रवेशबंदी/रस्ता बंदएस. व्ही. रोड ओशिवरा नाला ते अंबोली नाका (सीझर रोड).रिलीफ रोड आनंदनगर जंक्शन तेए-१ दरबार हॉटेल जंक्शन.ठाकरे ब्रिज रोड जे. व्ही. एल. आर. जंक्शन ते एस. व्ही. रोड.कॅप्टन सावंत मार्ग गुंडेचा जंक्शन ते एस. व्ही. रोड..संकटात धावून आला ‘लालबागचा राजा’! भुलेश्वरचा राजा मंडळाला ११ लाख, तर मृतांच्या कुटुंबीयांनासाठीही आर्थिक मदत जाहीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.