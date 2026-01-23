Viral Video: मुंबईत रिक्षातून ट्रॅफिक जामचा व्हिडिओ काढत होती अन् अचानक गणपती बाप्पाचं चमत्कारिक दर्शन झालं

मुंबई शहर नेहमीच गर्दी आणि गोंधळासाठी प्रसिद्ध आहे. पण या शहरात कधी कधी छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मोठी जादू घडते. असाच एक अनपेक्षित क्षण नुकताच घडला. एका प्रवाशाने रिक्षातून रहदारीची जाम रेकॉर्ड करत असताना, अचानक गणपती बाप्पाचे डोळे दिसले. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर होताच व्हायरल झाला. लाखो लोकांनी पाहिला आणि त्यातून भक्तीची लहर निर्माण झाली..हा व्हिडिओ एका कंटेंट क्रिएटरने पोस्ट केला आहे. तिचे इंस्टाग्राम हँडल @amishaoffrecord आहे. व्हिडिओ सुरू होतो तेव्हा सर्व काही सामान्य दिसते. उड्डाणपुलावर वाहने हळू हळू चालत आहेत. प्रवासी सहज व्हिडिओ शूट करायला सुरुवात करते. नंतर रिक्षाच्या आरशाजवळ शहराच्या दिव्यांच्या प्रकाशात गणपती बाप्पाचे डोळे चमकताना दिसतात..Pune Grand Tour Viral Video : रेस थांबली, ताल सुरू झाला! ‘नटीनं मारली मिठी’ने विदेशी सायकलपटूंना लावलं वेड .भक्तीभाव जागृत करणारा हा अनुभवमुंबई शहर कधीच थांबत नाही. पण या छोट्या क्षणाने लाखो लोकांना श्रद्धा आणि आशा दिली. दैनंदिन जीवनात लपलेले अर्थ लक्षात आणले. हे दाखवते की सामान्य गोष्टींमधूनही मोठी प्रेरणा मिळू शकते. हा व्हिडिओ आता भारतातील विविध श्रद्धांचे प्रतिबिंब बनला आहे. भक्तीभाव जागृत करणारा हा अनुभव लोकांना दीर्घकाळ स्मरणात राहील..व्हिडिओचे कॅप्शन खूप हृदयस्पर्शीया व्हिडिओचे कॅप्शन खूप हृदयस्पर्शी आहे. त्यात लिहिले आहे: "बाप्पा तुम्हाला कधीच विसरत नाही की तो तुमच्यासोबत आहे." हा व्हिडिओ गणेश जयंतीच्या दिवशी पोस्ट झाला. हा दिवस गणपती भक्तांसाठी खूप महत्वाचा असतो. पोस्ट होताच व्हिडिओ वेगाने पसरला. आता त्याला १७.२ मिलीयन व्ह्यूज मिळाले आहेत..स्पष्टीकरणक्रिएटरने नंतर स्पष्टीकरण दिले. ती म्हणाली, "मित्रांनो, मी सहज रहदारी रेकॉर्ड करत होते. रिक्षाच्या पुढच्या काचेवर दिव्यांच्या प्रकाशात बाप्पाची प्रतिमा दिसली. ती इतकी दैवी वाटली की मी भावूक झाले. हा व्हिडिओ इतक्या लोकांपर्यंत पोहोचला याचा आनंद आहे.".मृत्यू समोर उभा असतानाही काका मागे हटले नाहीत… सिलिंडरने भरलेल्या टेम्पोतील आग विझवतानाचा थरार, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.