मुंबई

Viral Video: मुंबईत रिक्षातून ट्रॅफिक जामचा व्हिडिओ काढत होती अन् अचानक गणपती बाप्पाचं चमत्कारिक दर्शन झालं

Ganpati Bappa video Mumbai News: ट्रॅफिक जामचा व्हिडिओ शूट करत असताना रिक्षाच्या आरशात गणपती बाप्पाचं दर्शन; मुंबईतील हा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल
Mumbai Traffic Video Turns Divine as Ganpati’s Reflection Appears, Clip Goes Viral

Mumbai Traffic Video Turns Divine as Ganpati’s Reflection Appears, Clip Goes Viral

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई शहर नेहमीच गर्दी आणि गोंधळासाठी प्रसिद्ध आहे. पण या शहरात कधी कधी छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मोठी जादू घडते. असाच एक अनपेक्षित क्षण नुकताच घडला. एका प्रवाशाने रिक्षातून रहदारीची जाम रेकॉर्ड करत असताना, अचानक गणपती बाप्पाचे डोळे दिसले. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर होताच व्हायरल झाला. लाखो लोकांनी पाहिला आणि त्यातून भक्तीची लहर निर्माण झाली.

Loading content, please wait...
viral
Mumbai
Video
video viral
viral video Mumbai

Related Stories

No stories found.