Mumbai News: मुंबईत बस मार्गात मोठे बदल; अनेक मार्ग बंद राहणार, नेमकं कारण काय?

मुंबई : मुंबईची शान असलेली ‘टाटा मुंबई मॅरेथॉन स्पर्धा २०२६’ येत्या रविवारी (ता.१८) रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेमुळे दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आले असून, बेस्ट बसच्या अनेक मार्गांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तर काही मार्ग पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..मॅरेथॉन स्पर्धा पहाटे ५ वाजल्यापासून दुपारी १:३० वाजेपर्यंत चालणार आहे. यासाठी स्पर्धेच्या मुख्य मार्गात बदल करण्यात आले. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी लावलेल्या निर्बंधांमुळे, मॅरेथॉन मार्गावरून जाणाऱ्या बसगाड्या आता पर्यायी मार्गाने धावणार आहेत..मुंबईचा कौल, सत्तासमीकरणांवर परिणाम... BMC निकालांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार? .स्पर्धेचा मुख्य मार्ग खालीलप्रमाणे असेलछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) - हुतात्मा चौक - चर्चगेट - मरिन ड्राईव्ह - पेडर रोड - हाजी अली - वांद्रे वरळी सागरी सेतू (सी-लिंक) - माहिम - प्रभादेवी..बस मार्गमधील महत्वाचे बदल :मुंबई वाहतूक पोलिसांनी लावलेल्या निर्बंधांमुळे, मॅरेथॉन मार्गावरून जाणाऱ्या बसगाड्या आता पर्यायी मार्गाने धावतील:शीव (सायन) मार्गे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग - जे.जे. रुग्णालय - सिंदूर पूल (कर्नाक बंदर) - पी. डिमेलो रोड - शहीद भगतसिंग मार्ग.माहिम मार्गे: सेनापती बापट मार्ग - डॉ. ई. मोझेस मार्ग - महालक्ष्मी स्थानक - सातरस्ता मार्गे बसगाड्या वळवण्यात आल्या आहेत..KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर .'या' बस फेऱ्या राहतील स्थगित मॅरेथॉनच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने खालील बस मार्ग तात्पुरते स्थगित (बंद) केले आहेत. अ-७६, अ-७७, अ-७८, अ-१०५, अ-१०६, अ-१०८, अ-११२, अ-१२३, अ-११८, अ-१३२, अ-१३७ आणि अ-१५५.रविवारी सकाळी घराबाहेर पडण्यापूर्वी प्रवाशांनी बदललेल्या मार्गांची नोंद घ्यावी, जेणेकरून प्रवासात अडथळा येणार नाही. दुपारी १:३० नंतर सर्व बस सेवा पूर्ववत होतील असे आवाहन बेस्ट प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.